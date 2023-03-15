Güldür Güldür Show'da konuşan Ali Sunal, 11 ilimizi etkileyen büyük depremle ilgili söyledikleri, twitter'da TT oldu. Asrın Felaketi denilen depremin ardından hiç bir istifanın gelmemesine şaşıran Sunal, programda bu durumun normal olup olmadığını sorarark bir konuşma yaptı.

Sosyal medyada çok konuşulan konuyla ilgili İlyas Salman, kayıtsız kalmadı. Usta oyuncu twitter hesabından yaptığı açıklamada; ""Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Ali Sunal Kimdir, Kaç Yaşında, Kiminle Evli?