Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), deprem felaketinin ardından, depremden etkilenen bölge halkına destek olmak üzere sahadaki çalışmalarıyla yaraları sarmaya katkıda bulunuyor.

-Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalar

ILO Türkiye Ofisi depremin ilk günlerinden itibaren, mevcut projelerin kaynaklarının hızlı bir şekilde depremzedelere yardım amaçlı dönüştürülmesi için, ÇSGB ve donörlerle yoğun bir mesai yürüttü.

Bu kapsamda, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından finanse edilen proje aracılığıyla, ilk etapta Pazarcık, Kahramanmaraş, Reyhanlı ve Antakya, Hatay’da dağıtılmak üzere 1500 kışlık çadır, 3600 uyku tulumu, 2600 yastığı içeren, 16 milyon TL değerindeki acil ihtiyaç teminini gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ILO tarafından ÇSGB ile birlikte yürütülen mevsimlik tarımdaki ailelerin çocuklarının çocuk işçiliğinden korunması ve okullaştırılması için yürütülen Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı kapsamındaki faaliyetler depremin ardından bölgede oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden planlanırken, ILO’nun sahadaki uygulama ortakları Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Genç Hayat Vakfı aracılığıyla depremlerden etkilenen Hatay, Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya ilk elden yardım ulaştırıldı.

Yardım planlamasının ilk aşaması olarak, depremden hemen sonraki hafta AFAD’ın il düzeyinde yönlendirdiği talepler doğrultusunda, çocuk ve yetişkinler için 2,500 kıyafet seti, 3,600 hijyen kolileri ile 2,000 sıcak yemek ve gıda kolisi dağıtımı yapıldı ve psikolojik ilk yardım hizmeti sağlanmasına başlandı.

Geçici yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak üretimine başlanan 30 adet seyyar WC ve 30 adet duş kabininin Hatay Merkez’de kurulumu tamamlanıyor. Geçici yerleşim alanlarının kurulumu ile ilgili çalışmalara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği ve istişare halinde başlanıldı.

Ayrıca depremzedelere yönelik psikososyal destek ve depremden etkilenen çocuklar için de oyun çadırları kurulması için çalışmalar yürütülüyor.

ILO, bu çalışmalarını Birleşmiş Milletler (BM) insanı yardım koordinasyon yapısı içerisinde, Türk makamlarıyla irtibat halinde yürüyor. ILO ayrıca depremlerin ardından ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanmasına destek amacıyla BM tarafından 16 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan Acil Yardım Çağrısı (Flash Appeal Türkiye) kapsamında da istihdam-yoğun altyapı yatırımları ve enkaz kaldırma çalışmaları için destek çağrısında bulundu.

ILO, ayrıca depremlerin sosyal ortaklara ve istihdama olan etkilerini araştıran bir rapor hazırlıkları ile birlikte depremden etkilenen nüfusa ve işletmelere yönelik hızlı saha araştırması çalışmalarını da başlattı. ILO, bahse konu veri ve bilgi toplama ile işgücü piyasası odaklı ihtiyaç tespitlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını müteakip, depremin etkilerinin azaltılması ve hızlı bir toparlanma için kapsamlı bir program hazırlayacak.

-ILO’dan taziye mesajları

Depremin hemen ardından ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo hem Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (ÇSGB) Sayın Vedat Bilgin’e birer geçmiş olsun mektubu göndermiş ve taziyelerini iletmişti. Genel Direktör Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mektubunda “Uluslararası Çalışma Örgütü ve şahsım adına, Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu ile Suriye’de meydana gelen ve büyük yıkıma sebep olan depremin ardından Türk halkına en derin taziye dileklerimizi iletiyorum.” diyen Houngbo, ILO olarak bu zor zamanda Türk halkının ve paydaşlarının yanında olduklarının altını çizerek hem acil ihtiyaçlar hem de toparlanma ve yeniden inşa çalışmaları için her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

ÇSGB Bakanı Bilgin’e yönelik mektubunda ise Houngbo, “Ankara’daki ofisimiz acil ihtiyaçların temini için Bakanlığınız, sosyal ortaklar, BM sistemi ve donörlerle irtibat halindedir. Bu zor zamanda yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz.” ifadelerini kullandı ve taziye mesajının Türkiye’deki sosyal ortaklarla paylaşılmasını rica etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi