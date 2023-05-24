Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülleri” sahiplerini buldu. Eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kadın gücünün desteklenmesi, işte ve eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci gibi konularda projeler üreten ve hayata geçiren, birbirinden değerli 35 marka ve kurumun ödül aldığı törende Jüri Özel Ödülleri ve Değer Katanlar Özel Ödülleri de takdim edildi.

Törende, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 6 Şubat depremi sonrasında hayata geçirdiği, bölgedeki kadın ve çocukları odağına alan İyiliğe Bir İlmek projesinin İlmek Atma Töreni’ de yapıldı. Törende kadın-erkek fark etmeksizin gönüllü olan 50 iş insanı yünler ve şişlerle ilk ilmekleri deprem bölgelerindeki kadınlara iletmek üzere attılar. Bölgedeki kadınlar da hünerli elleri ile atılan ilmeklerle başlanan örgüleri birer hırkaya dönüştürecekler.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Dostu Markalar Platformu Farkındalık Ödülleri 24 Mayıs’ta İş Sanat’ta gerçekleştirilen önemli organizasyonla sahiplerini buldu. Ana teması “Dönüşüm” olan “Farkındalık Ödülleri” programında; odağında kadın ve eşitlik olan, iş dünyasında, teknolojide, sanatta, sporda, toplumda ve hayatın her alanında kadının hak ettiği eşit temsil ve özgürlüğe kavuşana kadar var gücüyle mücadele eden markalar buluştu.

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan programa özel hazırlanan “Kadın ve Sanat” konulu seramik sergisi de NFT olarak eş zamanlı Metaverse’den konukların ziyaretine açıldı.

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 6 Şubat depremi sonrasında revize ederek, birçok değerli markanın da desteği ile hayata geçirdiği “İyiliğe Bir İlmek” projesinin 2. etabı olan “İlmek Atma Töreni” aralarında Süleyman Orakçıoğlu, Pınar Parmaksız, Davut Doğan, Ali Erman Aytaç, Fatma Aydoğdu, Ufuk Tarhan, Sema Güral Sürmeli, Selen Zorlu, Erkan Tozluyurt, Burcu Kösem, Özlem Dağ, Işılay Reis, Özlem Çöllü ve Hayriye Karadeniz’in olduğu 50 değerli ismin sembolik birer ilmek atmasıyla gerçekleştirildi. Atılan ilmekler deprem bölgelerindeki kadınlar tarafından birer hırkaya dönüştürülecek.

Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci, Kadın Girişimi ve Kadın Gücünün Desteklenmesi, Eğitimde Fırsat Eşitliği, Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve İyileştirme, Eşit Haklar ve Eşit Yönlü İletişim İçin Toplumsal Bilinç Oluşturma ve Spor, Sanat, Bilim gibi alanlarda kadınların ve kız çocuklarının desteklenmesi ve bu yönde bilinç oluşturulması kategorilerinde birbirinden değerli 35 projenin ödül aldığı törende ayrıca Mercan Dede’nin koreografisi ve Garip isimli eseri eşliğinde, kadın semazen Tuğba Hasbal ve Dansçı Göktuğ Gençkaya’nın özel sunumu programa renk kattı.

“Ben ne yapabilirim?“ ile başlayan yolculuk “Biz ne yapabiliriz?”e dönüştü

Açılış konuşmasını yapan Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun henüz 3 yıl önce kurulmasına rağmen binlerce marka ve insana ulaştığını belirterek, ““Ben ne yapabilirim?” sorusu benim hayatımı değiştiren bir soru oldu. 2020 yılında, 20 yılı aşkın kariyerime sorduğum ve oluşturduğum konfor alanımdan çıkmamın ne büyük bir kazanım olduğunu bana fevkalade gösteren bir soru oldu bu. Şimdi bu soruyu yolumuzun kesiştiği tüm markalarımız ve dostlarımızla birlikte soruyoruz. “Biz neler yapabiliriz?” Birlikte, kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, iş hayatında daha aktif olmasına fırsat vermek, eğitimde kız çocuklarının önündeki engelleri kaldırıp, fırsatları eşitlemek, dezavantajları avantaja dönüştürmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini ve farkındalığı arttırmak,… yani geleceğimiz çocuklarımıza daha eşit, daha güvenli bir gelecek bırakabilmek için “bizler neler yapabiliriz?“ bugün burada bu soruyla yola çıkmış markaların anlamlı projeleri ödül alıyor, hepsinin projelerini yürekten kutluyorum” dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki kadın ve çocuklara odaklanıp, sosyal fayda ve farkındalık ortaya koyan projelerinin rotasını deprem bölgelerine çevirdiklerini sözlerine ekleyen Demirel, kadınlara umut, çocuklara mutluluk olacak İyiliğe Bir İlmek projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “İyiliğe bir ilmek projesinin 1. Etabı için Türkiye’nin bir çok ilinden kadın üreticilerin ördüğü amigurimi oyuncaklar ile bir kumbara oluşturduk ve hem üreten kadına bir destek, hem oyuncağına kavuşan çocuğa mutluluk olduk. 22-23-24 Nisan’da deprem bölgesine yaklaşık 4000 oyuncağı çocuklarımıza ulaştırdık. Projenin ikinci etabı ile depremzede kadınlara umut olduk. Haziran ayında proje kapsamında bölgede çok özel bir üretim atölyesi kuruyoruz. İlk olarak Hatay / Antakya bölgesindeki kadınlarımızın istihdam edileceği projede yıl içinde 2 farklı atölye daha hizmete girecek. Promosyon tekstil ürünleri üretecek atölyeler kadınlara ekonomik bir güç olmasının yanı sıra bir rehabilitasyon merkezi görevi görecek. Çünkü biliyoruz ki çalışmak, üretmek yaralarına iyi gelecek”.



Nazlı Demirel, iş dünyasının önemli isimlerinin ilk ilmeklerini attığı örgülerin de depremzede kadınların emekleriyle bölgede birer hırkaya dönüşeceğini belirterek, bu hırkaların bir çoğunun moda camiasının önemli isimlerinin katkılarıyla Eylül ayında özel bir defile ile sergileneceğini duyurdu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ