Türkiye gibi trafik kazalarında grafiği en yüksek olan ülkelerde “ilkyardım” araçlarına büyük önem verilir. Çünkü, bilinir ki, kaza anında hala ölmemiş, yaşam mücadelesi veren insan vardır. İlk yardım, işte bu hallerde gereklidir. Yaralı hızla hastaneye veya bir sağlık kurumuna kavuşturulursa yaşama dönmesi mümkün olur.

Devletin sağlık politikasının trafik ağırlıklı olması gerekir.

En çok trafik kazası olan ülkemizde, gerekli durumlarda ilk yardım faaliyetleri yerinde saymaktadır. Yaralı insanlar hastanelere kavuşturulamadan yollarda hayatlarını kaybetmektedirler. Kaza yeri ile hastane arasında, yollardaki trafiğe kilitlenip kalan ambulans araçları, giderek can kurtarma önemini yitirmektedir. Trafik kazalarındaki ölüm oranlarının artış nedeni budur.

Ambulans servisleri, kazalara mümkün olan en çabuk şekilde ulaşma olanaklarının dışında kalmaktadır.

Türkiye’de trafik dramının görünen bu yüzünü, her gün seyreder haldeyiz. Araç yoğunluğunun ortasında kilitlenen trafikte ambulansların alarm sesleri bile kanıksandı. Acı olan da bu..

Bu konuda etkili önlemler alınması beklenirken yeni bir uygulamaya geçileceği haberleri alındı. Ambulanslara kamera sistemi yerleştirilerek yol vermekte kusurları tespit edilen araçların fotoğrafları çekilecek. Bu şekilde sürücüler cezalandırılmış olacak.

Sonuç ne?

Şayet, para cezalarıyla can kurtaran araçlara yol açmak istemiyorsa, buna nafile bir önlem demek daha doğru düşecektir. Çünkü ambulansların çekecekleri o resimlerde araçların aralara girip yol açmaları değil de uzun süre beklemede kalacakları görülecektir. Bisikletlerin bile aşamayacağı araç yoğunluğunda, yayalar dahi karşıdan karşıya geçemiyorlar. Servis yollarını da buna dahil ederseniz vay geldi halimize!.

Hangi çağdayız?

Sakın böyle bir düşünceyi araştırmaya kalkmayınız.

Ne zaman ki, ambulanslar yolları aşabilecek bir durumu kavuşturulursa, çağ atladığımıza o zaman inanırsınız.

Trafik kazası deyince kusuru önce ambulanslarda arayalım.

Yapmamız gereken en ciddi sorgulama bu olmalıdır.

Trafik kazalarıyla ilgili yayınlanan istatistiklerde, yaralılara acil yardım yetiştirilemediği için ölümlerin kan kaybından ileri geldiği bildirilmektedir.

Nedense, ölümlere yol açan asıl gerekçelere teşhis koyamıyoruz.

Yazık! Biz, hala ambulanslara yol vermeyen yoldaki araç sürücülerini “duyarsız” kabul ederek onları fotoğraflamaya çalışıyoruz.

Oysa, çağı kulağından yakalayan ülkeler, acil yardım bekleyen kazazedeleri, anında hastanelere kavuşturacak Devlet imkanını, tartışmasız yerine getirebiliyorlar.

Kaza istatistikleri üzerinde çalışanlara duyururuz:

Türkiye’nin ambulans gerçeğine de raporlarınızda “Bir satırlık” yer ayırınız. Yeni sürücü ehliyetlerinin değiştirilmesini planlayan yetkili çevrelere, Türkiye’nin öncelikli gerçeklerini hatırlatacak bir makam çıkmayacak mı?

Bir bilen varsa, alkışlayalım!.