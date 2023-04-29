Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mayıs ayında başlattığımız süreçte bir asil, bir yedek olmak üzere 2 uzay yolcumuzu belirledik." dedi. Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı oldu. Peki, Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı uzaya gidecek ilk uzay yolcusu olarak açıklandı. Yedek isim ise Cihangir Atasever oldu. Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.