Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını bugün yaptı. Sadece asgari ücret ile çalışanları değil özel sektör maaşlarını da dolaylı olarak etkileyecek olan asgari ücret, Temmuz ara zammında ne kadar olacak? Temmuz asgari ücret zam oranları belli oldu mu? İşte, Asgari ücret zammıyla ilgili gelen son açıklamalar… Toplantı sonrasında açıklamada bulunan TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce, bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı her an, yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir. Herhangi bir tarih yok. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz Türkiye Yüzyılına yakışır, bir an önce bu toplantının bitmesi. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." dedi.

MHP Grup Toplantısı’nda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunan MHP lideri Bahçeli, yaptığı açıklamada "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin emeklilerimizin memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyorum. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar belli olacak. Güncel asgari ücret ise 8 bin 506 Türk Lirası. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa maaş net 10 bin 208 lira, brüt 12 bin 10 lira, yüzde 30 zam yapılırsa net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 lira ve yüzde 40 zam olması durumunda ise net 11 bin 910, brüt 14 bin 11 lira olacak.