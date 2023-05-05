Seçimlerin büyük gürültüsü içinde Türkiye’de seri üretimi yapılan ilk yerli otomobil TOGG'un ilk sahiplerine ulaştığı haberler atlandı. Oysa seçim olmasaydı günlerce gazetelerde yer alacak bu haber yerel birkaç medya sitesinde görülebildi.

Üretimi büyük tartışmalar yola çan ve açılışı ve ilk üretimlerin sahiplerine verilişinin seçime denk getirilmesi tanıtımda büyük bir eksikliğe neden oldu. Bu arada TOGG’un üretimi, soğan fiyatlarının gölgesinde kaldı. TOGG’un fiyatı ile soğan fiyatlarının mukayesesi de büyük bir siyasi tartışmanın da fitili ateşlemişti. Dolayısı ile ilk yerli otomobilin yeterince tanıtımı yapılmadan piyasaya sürüldüğü gözlenmişti.

TOGG vatandaşlara yönelik ilk teslimatı da gerçekleşti. İlk araç, Elazığ’da yeni sahibi Turgay Akgün’e teslim edildi.

“Kamu görevlilerine yapılan teslimatın ardından şirket, düzenlenen çekiliş sonucu yüzde 100 elektrikli T10X almaya hak kazanan ve ödeme işlemlerini tamamlayan bireysel kullanıcılara araçlarını teslim etmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda TOGG’un teslimat tarihiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar yaşanmıştı. 16 Nisan’da teslimatların yapılacağını duyuran firma, yaşanan yoğunluğu göstererek 30 Nisan tarihini işaret etmişti. İlk araç teslimatı Elazığ’a yapılırken; Adana, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde de teslimatların devam ettiği öğrenildi. TOGG’un Kula rengine sahip araç, 23 LN 032 plakasıyla Turgay Akgün adlı vatandaşa teslim edildi.

TOGG 10X için 23 şehirde servis noktaları da belirlendi. Togg’un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız” ifadeleri kullanıldı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ