Bence Fenerbahçe Trabzon'u yener mi tahmininden çok gecenin sorusu karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde gelmiş olmalıydı sarı lacivertli taraftarlar arasında birbirleriyle konuşurken. Herkes devre arasında şu soruyu kritik ediyordu sanki;

"1-0 öndeyiz ama biz bu maçı kazanabilir miyiz? Bu skoru koruyabilir miyiz?"

Öyle ya Fenerbahçe önde götürdüğü mücadeleleri kazanamama gibi bir hastalığa yakalanmıştı son zamanlarda. Trabzonspor'u yenmeleri tek çareleriydi. Son düdükle bunu başardılar ve bu sezonki ilk derbi galibiyetini aldılar.

ZAJC İLE ARDA KAFA KAFAYA VERİRSE

Bir çok yazımda Zajc'ın taktik tahtasına yazılacak ilk oyuncu olduğunu söyledim hep. Keza Arda. Zajc ile Arda'nın iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum. Vücudumuz için akciğer ne kadar önemliyse, Zajc,ve Arda’nın, hatta Ferdi'nin de Fenerbahçe için aynı öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

Bu arada kaleci İrfan'a da bir paragraf açmak pek de yanlış olmaz sanırım. Yaptığı iki büyük hataya rağmen üç hayati kurtarış yaparak sadece iyi kaleciligini göstermedi, aynı zamanda çevikligini ve çabukluğunu da gözler önüne serdi.

Gecenin Notu: Rossi’nin oyundan çıkarken seyircisi tarafından yuhalanması, Fenerbahçe taraftarı adına kırık bir nottu bence. Evet Rossi berbat oynadı ama takımınız iki kupanın peşinden öyle ya da böyle bir şekilde koşturuyorken niçin oyuncunuzu protesto ediyorsunuz? Hiç de profesyonel davranmıyorsunuz. Futbolda sadece oyuncuların değil taraftarların da profesyonel davranması gerekiyor. Bu yüzden siz siz olun oyuncularınızı bir daha yuhalamayın! Hele ki gönül verdiğiniz renklerin hala hem lig hem de kupa için ipi göğüsleme şansı varken!