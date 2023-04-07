Youtube Music Charts verilerine göre Türkiye Top 100 listesinde ilk sıraya yerleşen yeni teklisi “Harcandıkça” tüm dijital platformların kapaklarında yer alan Simge konserlerine ara vermeden devam ediyor.

Önceki akşam İstanbul Vadi Jolly Joker sahnesinde konser veren Simge çıktığı an itibariyle müzik listelerinin ilk sırasında yer alan yeni şarkısı “Harcadıkça” yı orkestrasıyla ilk defa kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle söyledi.

Simge, satışa açıldığını duyurduğu 2 Haziran İstanbul Turkcell Vadi , 8 Temmuz Ankara Armada AVM Açıkhava, 21 Temmuz İstanbul Harbiye Açıkhava, 26 Temmuz İzmir Kültürpark Açıkhava konserleriyle konser serisine devam edecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ