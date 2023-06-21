“İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı” Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, akademisyenler ve basın mensuplarından oluşan seçkin bir topluluğa 2023 İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı. Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan İle İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ev sahipliği yaptı.

N. Bilal Erdoğan : “Özellikle başarılı çocukların gittiği üniversitelerde, liselerde onların gündemine girebilmemiz önemli. Ama öbür taraftan da tabii ki Türkiye'deki en üst düzey ilmi çalışmaları, araştırmaları da ödüllendirmek istiyoruz ki Türkiye'deki akademik çalışmanın, araştırma düzeyinin kalitesini yükseltebilelim. İlim Yayma Ödülleri olarak Türkiye’nin Akademi Ödülleri olma iddiasını önümüze koyduk. Biz inanıyoruz ki bu ödüller büyüyecek.”

Türkiye’deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile millî sorunlara çözüm üretebilecek imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenlerin mükâfatlandırıldığı ‘’İlim Yayma Ödülleri’’ bu yıl 3. kez sahiplerini bulacak. ‘’ilimyaymaodulleri.org’’ web sayfası üzerinden 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan başvuru süresince üniversite, kurum ve kuruluşlar ile değerli bilim insanlarından binlerce başvuru alınıyor.

Rektörler ve Akademisyenler İstanbul’da Toplandı

“İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı” Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanından gelen rektörler, akademisyenler ve basın temsilcilerinden oluşan seçkin bir topluluğa 2023 İlim Yayma Ödülleri tanıtıldı. Toplantı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ve İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

N. Bilal Erdoğan: “Büyük ödül 150 tam altın”

Toplantının başında rektör ve akademisyenlere İlim Yayma Ödüllerinin amacı ve hedefini anlatan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan “insanlığa hizmet edebilecek çocuklarımız ilme ve bilme özendirmek istiyoruz” dedi.

“Akademik bir kariyere, ilme adanmış bir hayat yaşamaya özendirebilir miyiz? İşte böyle bir ödül var. Sadece araştırmasından, akademik çalışmasından dolayı büyük bir ödül veriliyor. Büyük ödül 150 tam altın, işte diğer 2 ödülümüz 50'şer tam altın. Yani bununla sanki bir cazibe oluşturabiliriz. Toplumda bu işin takdir gördüğünü velilerimize anlatmış oluruz, aktarmış oluruz. Ailelerin çocuklarından beklentisi bugün mühendis, doktor, avukat olmak makbul, 'Evladım doktor ol, mühendis ol, avukat ol. Ya da memur ol, öğretmen vesaire…' Bu bağlamın daha ötesinde hayaller kurabilen, daha ötesinde iddia sahibi olabilecek topluma, bilimlere, ilme, insanlığa hizmet edebilecek çocuklarımızı bu yola nasıl özendirebiliriz diye bir misyonumuz var. Buna hizmet etmemiz için biraz 'İlim Yayma Ödülleri'nin tanınırlığı tabii ki önemli. Özellikle başarılı çocukların gittiği üniversitelerde, liselerde onların gündemine girebilmemiz önemli. Ama öbür taraftan da tabii ki Türkiye'deki en üst düzey ilmi çalışmaları, en üst düzey araştırmaları da ödüllendirmek istiyoruz ki, Türkiye'deki akademik çalışmanın Türkiye'deki araştırma düzeyinin kalitesini yükseltebilelim.

N. Bilal Erdoğan: “İnanıyoruz ki ödüller büyüyecek”

Necmettin Bilal Erdoğan İlim Yayma Ödülleri için başvuruların mayıs ayında başladığını ve temmuz ortasına kadar devam edeceğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik etik kurallarına azami derecede dikkat eden bir süreç işletmeye gayret gösteriyoruz. Ama ödülün başarısı elbette ki başvuruların niteliğiyle de doğrudan ilişkili. Dolayısıyla özellikle büyük ödüle aday olunamıyor. Büyük ödüle aday gösterilmesi gerekiyor ve büyük ödüle herkes aday gösteremiyor. Büyük ödüle aday göstermede en önemli ekip burası.. Biz inanıyoruz ki bu ödüller büyüyecek. Yani ödül miktarı da büyüyecek. Ödül kazananların yavaş yavaş sayısının artmasıyla toplumda kabul görüp, tanınıp takdir görmesiyle ödülün doğru işler yaptığı da daha çok kabul görmüş olacak. Biz bunlara inanıyoruz. Zamanla buna uluslararası boyut kazandırmaya yönelik fikrimiz elbette devam ediyor. 5. ödülü kendimize hedef olarak koyduk, şu anda 3. ödülü konuşuyoruz. Ama 5. ödülden itibaren bir uluslararası yönü buraya kazandırmak istiyoruz. Ve bu şekilde Türkiye'deki akademik çalışmanın Türkiye'deki araştırmanın kalitesini, düzeyini, dünya standartlarına ve onların üzerine taşımak için bir destek misyonunu sürdüreceğimize inanıyoruz"

Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ise Erdoğan’nın ardından ödül başvuruları ve değerlendirme süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Daha önce ödül alan isimleri de tanıtan Prof. Dr. Savaşan 3. Ödül dönemine ilişkin şunları söyledi:

“İlim Yayma Ödülleri, malumunuz olduğu üzere bu yıl 3. ödül döneminde 2017 yılında başlayan bir serüven. İnşallah bu yıl 3. ödülle yolculuğuna devam ediyor olacak. Kıymetli hocalarım, birçoğunuzun farkında olduğunu düşünüyorum. İlim Yayma Vakfı, bizim vakıf medeniyeti diye özetlediğimiz tevarüs ettiğimiz medeniyetin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Ben de şahsen 2018'den itibaren üyesi oldum. Akademik danışma kurulu ilim yayma mezunu, akademisyenlerden oluşturulmuş bir kuruldur. Ve İlim Yayma Vakfı'nın misyonunu doldurmak için ilim yaymaya destek olan en önemli kurullardan birisi. İlim Yayma Vakfı biraz önce başkanımızın söylediği gibi yarım asrı geride bıraktı ama cemiyet olarak düşündüğümüzde 72 yılı geride bırakan bir geleneğe sahip. Ve kurumsallaşmasını önemli ölçüde tamamlamış."

Ödüller 3 Kategoride Veriliyor

Ödüller, “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere toplam üç kategoriden oluşuyor. “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” ödüllerine doktora unvanına sahip olanlar doğrudan başvuru yapabildiği gibi aday gösterilerek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. “Büyük Ödül” ise sadece aday gösterme yöntemiyle belirleniyor. “Büyük Ödül” kategorisinde akademik yetkinliğe ve eğitim düzeyine bakılmaksızın, ilme katkı sağlayan her türlü icat, buluş, proje, model, eser gibi çalışmalar aday gösterilebiliyor.