CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi her gün yeni bir kadın cinayeti haberi aldıklarını ifade ederek, “son iki günde Adana’da, Malatya’da, İzmir’de, İstanbul’da öldürülen kadın haberleri ile yüreğimiz dağlanıyor. Son iki günde en az 4 kadın cinayeti yaşandı. Bu cinayetlerin sebebi failleri koruyan, caydırıcı yasaları ısrarla çıkarmayan, bir gecede İstanbul Sözleşmesinden çıkan iktidardır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun verilerine göre 2022 yılında en az 381 kadın cinayeti yaşandığını hatırlatarak, “Kadınları hayattan kopartan karanlık tablonun şifreleri, günbegün artan şiddet karşısında, ‘Kadına yönelik şiddet azaldı’ diye açıklama yapabilen iktidarın pervasız tutumunda gizlidir. İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkan, Anayasa ve yasalardan uzaklaşan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, ‘ben yaptım, oldu’ anlayışıyla hareket eden bu rejim kadınların katledilmesinin baş sorumlusudur” diye konuştu.

CHP’li Akkuş İlgezdi, en temel hak olan yaşam hakkının iktidar tarafından hiçe sayıldığını vurgulayarak, “İktidar ve yönettiği devlet kurumları görevlerini yapmıyor. Eskişehir'de eski kocasının satırlı saldırısında hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ı hatırlayın tam 23 kere savcılığa gidip ‘beni koruyun’ demiş ve savcılık onu her seferinde geri göndermişti. Yaşanan tüm kadın cinayetlerinin faili suçluyu koruyan iktidardır” dedi.