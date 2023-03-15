CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, 2019 yılındaki adıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sağlık sigortası primlerine ilişkin bir bilgi edinme talebinde bulunmuş fakat soruların cevapları özel ve ayrı bir çalışma gerektirdiği gerekçesiyle bilgi edinme talebi reddedilmişti. Devamında Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulunmuş ve kurul bakanlığı haklı bulmuştu. Bilgi edinme hakkından vazgeçmeyen Akkuş İlgezdi, Ankara 15. İdare Mahkemesine de konuyu taşımış ve aynı sonuçla karşılaşmasının ardından konuyu İstinaf mahkemelerine taşımıştır. 4 senelik bilgi edinme mücadelesi nihayet sonuç verdi. İstinaf, CHP’li Akkuş İlgezdi’yi haklı buldu ve Bakanlığın soruları cevaplamasına dair karar verdi.

İSTİNAF, AKKUŞ İLGEZDİ LEHİNE KARAR VERDİ

Lehte çıkan karara ilişkin konuşan Akkuş İlgezdi: “Bilgi Edinme Kanunu’nun 4. Maddesi, ‘Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.’ Milletvekili olarak bakanlıklar üzerinde denetim mekanizması çalıştırmak benim asli görevlerimden biridir. 4 yıl önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bilgi edinme kanunu çerçevesinde talepte bulundum. Ancak bir türlü yasal süreç içerisinde cevap verilmedi. Konuyu yargıya taşıyarak hukuk mücadelesini sürdürdüm. 4 yılın sonunda İstinaf Mahkemesi, ‘Kurumun veri ambarı, veri tabanından elde edilen bilgilere ulaşılabileceği bildirildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla idarenin kayıt altına aldığı veya almakla yükümlü olduğu bilgileri dijital ortamda paylaşabildiği sonucuna varıldığı’ yönünde karar vererek, yerel mahkemenin kararını bozup lehimize karar vermiştir. İstinaf Mahkemesinin kararı tüm bakanlıklar için emsal niteliğindedir.“

KILIÇDAROĞLU’NUN PEŞİNE DÜŞÜN TALİMATI

CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman TBMM’de ve Partisinin grup toplantılarında bilgi edinme kanunu çerçevesinde, “peşine düşün, itiraz edin” talimatının olduğunu belirten CHP’li Akkuş İlgezdi sözlerine şöyle devam etti: “Genel Başkanımız bu tür önergeler ile ilgili sonucu alana kadar, ‘peşini bırakmayın’ talimatını vermişti.

EMSAL NİTELİĞİNDE 4 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ

“Bu mahkeme kararı, bilgi edinme hakkını gasp eden kurumlara, Bakanlıklara ve onları koruyan bilgi edinme değerlendirme kurulu ile ilk derece mahkemeler için emsal niteliğindedir. 4 yıl süren bir çaba sonrasında soruları mahkeme kararı ile kuruma güncelleyerek tekrar sorduk. Yasal süre olarak 15 gün içinde yanıtlanması gerekiyor. Milletvekillerinin soru önergeleri, bilgi edinme dilekçeleri cevapsız bırakılıyor veya soruyla alakasız bir şekilde geçiştirici cevaplar veriliyor. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na çağrıda bulunuyorum. 4 yıl önceki Sayın Bakan sorularımızı yanıtsız bıraktı. Bakan değişti, Bakanlığın adı değişti ama değişmeyen tek şey hesap vermeyişiniz oldu. Yasal hakkım olan Bilgi Edinme talebimin cevaplanması mahkeme nezdinde de tescillendi. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle Sayın Bakandan ivedilikle sorularımıza yanıt bekliyoruz.” (YHM)