DMM'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kadıköy ve Sarıyer'de belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçilerin sandık görevlileri ve müşahitler tarafından engellendiği haberinin asılsız olduğu belirtildi.

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DMM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır.