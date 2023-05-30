İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanları doğrudan telefonla arayarak tebriklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 19 tebrik telefonu aldı." açıklamasında bulundu.

Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dünya liderleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyetini kutlamaya devam ediyor.

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanları doğrudan telefonla arayarak tebriklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımız şu ana kadar 19 tebrik telefonu aldı.

Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesini kutladı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."

YENİGÜN HABER MERKEZİ