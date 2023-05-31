Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta düşük cinsel tatminin, daha sonraki yaşamda hafıza kaybına neden oluyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi araştırması, 56 - 68 yaşları arasında 818 erkek izlenerek yapıldı. Araştırmacılar, katılımcıların hafızasını işlem hızını zaman içinde test edip ölçtüler ve erektil fonksiyon ile cinsel tatmindeki düşüşlerin olduğunu bildirdiler.

Başyazar Riki Slayday, “Cinsel sağlık araştırmaları, tarihsel olarak, cinselliğin cinsel partner sayısı veya cinsel aktivite sıklığı gibi ölçülebilir yönlerine odaklanmıştır. İlgilendiğimiz şey, bu aktivitenin algılanması, birinin cinsel yaşamı hakkında nasıl hissettiği ve etkilediğidir, çünkü birden fazla insan fiziksel olarak aynı durumda olabilir, ancak tamamen farklı memnuniyet seviyeleri yaşayabilir” dedi.

Orta yaştan itibaren izlenen denekler, cinsel tatmin ve erektil fonksiyonda gerilemelerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemi temsil ediyor. Araştırmacılar, üç değişken arasındaki güçlü ilişkinin, fiziksel ve psikolojik sağlık arasında genel bir bağlantıya işaret ettiğini söylüyor.

Bilim adamları, genel olarak düşük tatmin varsa, bunama, Alzheimer hastalığı, kardiyovasküler hastalık ve diğer stresle ilgili sorunlar gibi gerilemeye yol açabilecek sağlık sorunları için daha yüksek bir risk altında olduğunu ifade ediyor.

Araştırmacılar, kardiyovasküler ile erektil fonksiyon arasındaki ilişkinin iyi anlaşıldığını belirtiyor.