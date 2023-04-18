İlber Ortaylı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi kendinin mimarı olma ve hayata atılma… Yetenek, keşif, merak, potansiyel, heves, ayakta kalma güdüsü… Öğrenmenin, çalışmanın, düşünmenin yolları ve yöntemleri… Çalışacağız, okuyacağız, göreceğiz, planlayacağız, kendimize bir hayat kuracağız, tamam ama bunu hangi ölçüye göre yapacağız gibi birçok konuyu işlediğimiz kitap umarım uzun yıllar okunmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

"İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" kitabında İlber Ortaylı, insanın hayatını kurarken yaşadığı süreçleri ve bu süreçlerde karşılaştığı zorlukları ele alıyor. Kitap, öğrenme, çalışma, düşünme, yetenek, keşif ve potansiyel gibi konuları ele alarak, insanın geleceğini nasıl şekillendireceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

2022'nin en iyi kitabı ödülüyle taçlanan bu eser, Ortaylı'nın zengin bilgi birikimi ve deneyimlerini yansıtıyor ve okuyuculara hayatlarını kurma sürecinde rehberlik etmeyi amaçlıyor.

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