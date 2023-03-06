OXFORD’DA KONFERANSLAR VERDİ

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki olarak görevinden istifa etti. Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus’ta dersler, seminerler ve konferanslar verdi.

1989’da Türkiye’ye dönerek profesör oldu ve 1989-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı yaptı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi’ne konuk öğretim üyesi olarak geçti. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersleri verdi. Ayrıca Galatasaray Üniversitesi senatosu üyeliği yaptı.

İLBER ORTAYLI KAÇ DİL BİLİYOR?

İlber Ortaylı ileri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince konuşabiliyor. Katıldığı bir televizyon programında bilgisayar kullanmadığını, başkalarının yanlış bilgilerle biyografisini yazdığını ve bundan büyük rahatsızlık duyduğunu dile getiren ünlü tarihçi, orta seviyede Sırpça, Hırvatça, Boşnakça bildiği iddialarını yalanladı.

BAKANLIK DANIŞMANLIĞI YAPTI

2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü oldu. Yedi yıl bu görevde kalan İlber Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu ve görevi Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun’a devretti.

Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyesi ve Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyeliği yaptı. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı oldu.

Tarih Vakfı ve Afet İnan ailesinin işbirliğiyle iki yılda bir verilen Afet İnan Tarih Araştırmaları Ödülü’nün 2004 yılındaki sahipleri, İlber Ortaylı’nın da içinde bulunduğu jüri tarafından belirlendi. Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği ‘Vefatının 150. Yılında I. Abdülmecit ve Dönemi’ başlıklı uluslararası sempozyumun açılış ve kapanış oturumlarına katıldı.

Eserleri

1974: Tanzimat’tan Sonra Mahallî İdareler

1978: Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte)

1979: Türkiye İdare Tarihi

1980: Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu

1981: Gelenekten Geleceğe

1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

1985: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Yerel Yönetim Geleneği

1986: İstanbul’dan Sayfalar – İngilizce: Studies on Ottoman Transformation

1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı

1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş

2000: Osmanlı Aile Yapısı

2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk

2001: Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadî ve Sosyal Değişim

2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi’ne (Taha Akyol ile birlikte)

2004: Osmanlı Barışı

2005: Barış Köprüleri: Dünya’ya Açılan Türk Okulları

2006: Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-1

2006: Kırk Ambar Sohbetleri

2006: Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-2

2007: Eski Dünya Seyahatnamesi

2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap

2007: Avrupa ve Biz

2007: Batılılaşma Yolunda

2007: Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-3

2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

2008: Osmanlı Sarayında Hayat

2008: Tarihimiz ve Biz

2008: Tarihin İzinde

2009: Tarihin Işığında

2010: Türkiye’nin Yakın Tarihi

2011: Defterimden Portreler

2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol ile birlikte)

2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları

2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları

2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları

2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları

2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları

2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya’nın Bozkırlarından Avrupa’nın Kapılarına, Timaş Yayınları

2016: Türklerin Tarihi, Anadolu’nun Bozkırlarından Avrupa’nın İçlerine, Timaş Yayınları

2016: İttihat ve Terakki

2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı

2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması

2016: İstanbul’dan Sayfalar

2017: Türklerin Altın Çağı

2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider

2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk[24]

2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır

2020: Türklerin Tarihi

2021: Yakın Tarihin Gerçekleri (2021), Kronik Kitap

2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

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