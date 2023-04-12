Bayramı ve yaz aylarını araçsız geçirmek istemeyen tüketicilerin bütçelerine uygun otomobiller için arayışta oldukları gözlemlendi.

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformlarından arabam.com, mart ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Mart ayında ilanlarda en çok 300.000 TL’ye kadar olan araçlar yer aldı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2016 ve 2015 yılına ait modeller oldu. Mart ayında ilanlarda en çok düz vitesli araç sayıları arttı ve düz vitesli araçların ilan oranı %68 oldu. Mart ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şu şekilde: arabam.com’da mart ayında ikinci el araç ilanların %71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise %1’lik kısmı oluşturdu.

İlanlarda En Çok Görülen Marka ve Modeller

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında mart ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri de sırasıyla Polo ve Fiesta takip etti.

Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde Önde Olan Modeller

İnternet sitesinde yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında Dacia Duster %20 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Duster’ı sırasıyla Nissan Qashqai, Peugeot 3008, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Fiat Egea Cross, Peugeot 2008, Nissan Juke ve Mitsubishi L 200 modelleri izledi.

Mart Ayında İlanlarda En Çok 2012, 2016 ve 2015 Model Araçlar Görüldü

arabam.com’da mart ayında en fazla ilan verilen araçlar, %6,9 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları da sırasıyla %6,3 ile 2016 ve %2,6 ile 2015 model araçlar takip etti. 2010 yılı ve öncesine ait araçlar ilanların %10,8’ini oluşturdu.

İlanların Motor Hacmine Göre Dağılımı

İlanlarda 1.2 – 1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %30 oldu, 1.4 – 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ise ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

İlanların Fiyat Aralığına Göre Dağılımı

İlanlar içinde en yüksek payı %18,9 oranı ile 200.001 TL – 300.000 TL aralığındaki araçlar oluşturdu. 200.000 TL ve altındaki araçlar ilanların %17,9’unu, 300.001 TL – 400.000 TL aralığındaki araçlar 17,2’sini, 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar 14,2’sini oluşturdu. 800.000 TL ve üzerindeki araçlar da ilanların %10,9’unu oluşturdu.

Düz Vitesli Araçların İlan Oranı Arttı

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görülüyor. Düz vitesli araçlar ilanların %68’ini oluşturdu, otomatik vitesli araçlar ilanların %32’sini oluştururken, yarı otomatik vitesli araçlar da ilanların %14’ünü oluşturdu.

İlanların Yakıt Tipine Göre Dağılımı

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %51,98 oldu. LPG’li araçlar %27,27 oranı ile ikinci sırada yer aldı. Benzinli araçlar ise ilanların %20,19’unu oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

Kilometre Aralığına Göre Araç İlan Oranları

İkinci el piyasasında mart ayında ilanlar en çok 200.001 km.- 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi, bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %25 oldu. 100.001 km. – 150.000 km. ve 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranları %17 oldu. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %9 oldu.