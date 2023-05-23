2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Rally Bodrum’un ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi ile bu sene motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edeceğini kanıtladı. Beydağı Int Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi’ne 77 otomobil ve 154 sporcu katılım gösterirken; Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü BOSSEK tarafından 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen rallide Karbonz ve Motul desteğiyle ve ikonik Subaru Impreza ile yarışan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ikilisi, Erkan Bodur Ralli Kupası’nda Kategori 4’te zirvenin sahibi oldu. Hızlı ikili, genel klasmanda ise yarışı ikinci sırada tamamlayarak kupadaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı Rally Bodrum

Toplam 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla 19-21 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen ve Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 470 kilometre uzunluğa sahip asfalt zeminli parkuruyla yine otomobil severlere özel anlar yaşattı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Rally Bodrum’da kendi kategorileri olan Kategori 4’te ve Erkan Bodur Ralli Kupası genel klasmanında birinci sırada tamamlayan Kemal Çetinkaya - Tolga Tezeken ikilisi ise Karbonz ve Motul desteğiyle zirvedeki iddiasını sürdürmeye devam etti. Subaru Impreza ile yarışan Çetinkaya-Tezeken, Erkan Bodur Ralli Kupası'nda Kategori 4’te yine zirvenin sahibi oldu. Hızlı ikili, genel klasmanda ise yarışı ikinci sırada tamamlayarak kupadaki liderliğini sürdürdü.

Ralli camiasının tanınan ekibi, özellikle yarış koşullarında üstün dayanım özelliğine sahip Motul yağlarıyla genel klasman ve kategorilerinde sezonu birinci tamamlamayı hedefliyor. Farklı yol ve iklim şartlarına sahip yüksek tempolu yarışlara sahne olacak tüm şampiyona boyunca Impreza’nın boxer motoru Motul 300V, şanzımanı Gear Competition, fren sistemi RBF 660, tüm soğutma sistemi ise Auto Cool Expert ile koruma altına alınıyor.

YEİGÜN HABER MERKEZİ