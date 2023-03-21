İklim değişikliği, dünya genelinde uzun vadeli hava koşullarının ve iklim özelliklerinin önemli ve sürekli değişiklikleridir. Genellikle insan faaliyetleri, özellikle fosil yakıtların yanması ve ormansızlaşma gibi sera gazı emisyonlarını artıran eylemlerle ilişkilendirilir. Bu etkinlikler, atmosferde sera gazı konsantrasyonlarının artmasına ve sera etkisinin güçlenmesine neden olarak dünya genelinde ortalama sıcaklık artışlarına yol açar.

İklim değişikliğinin olası etkileri şunlardır:

Sıcaklık artışı: Küresel ortalama sıcaklıkların artması, buzulların ve kutup buzullarının erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve bazı bölgelerde aşırı sıcak dalgalarının sıklığının ve şiddetinin artmasına neden olabilir.

Hava olayları: İklim değişikliği aşırı hava olaylarına, özellikle daha güçlü fırtınalar, şiddetli yağışlar, sel ve kuraklıklar gibi şiddetli ve öngörülemez hava koşullarına yol açabilir.

Su kaynakları: İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve su stresi yaşayan bölgelerin sayısının artmasıyla sonuçlanabilir. Bu da tarım, enerji üretimi ve içme suyu temini gibi sektörlerde sorunlara yol açabilir.

Ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik: İklim değişikliği, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin bozulmasına yol açabilir, türlerin nesli tükenmesine ve habitat kaybına yol açan hızlı çevresel değişikliklere neden olabilir.