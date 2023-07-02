2021 yılında evlenen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, heyecanla ilk bebeklerini kucaklarına almak için günleri geri saymaya başladı. Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı hamilelikle ilgili paylaşımlarda ikişer tane emoji kullanması nedeniyle ikiz bebek beklentisiyle ilgili iddialar ortaya atıldı. Ancak Sabancı, bu iddiaları yalanlayarak "Paylaşımlarımda kullandığım emojilerle ikiz bebek beklentisi arasında bir ilişki yok. Tek bebeğimiz için heyecanla bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

"İkiz geliyor sanırım sağlıkla kucağınıza alın"

Nazlı Sabancı, sık sık Instagram hesabından hamilelik pozlarını paylaşırken "2" yazarak ikişer tane emoji kullanması, ikiz bebek beklentisi iddialarını gündeme getirdi. Takipçileri tarafından hızla sorularla bombardımana tutulan Sabancı, bir takipçisinin "İkiz mi geliyor?" yorumuna "Hayır, bir anlaşılma oldu herhalde. İnşallah dediğiniz gibi sağlıkla kucağıma alırım" şeklinde yanıt vererek iddiaları yalanladı.