AK Parti'nin oyunun yüzde 49'dan fazla olamayacağı, ilk turda seçimlerin bitmeyeceği fikri seçim günü erken saatlerde oluştu. Bu nedenle parti içinde, ikinci tur kampanyasının "duygu yoğunluğu, vefa ve istikrar" üzerine kurulması konusu tartışılmaya başlandı.

Seçmen tercihleriyle ilgili yapılan ilk analizlerde, Millet İttifakı’nı oluşturan 6’lı masadaki belirsizliğin seçmeni rahatsız ettiği görüldü. Bu nedenle seçmenin belirsizlik yerine istikrarı seçtiği ve ikinci tur kampanyasının bu yönde değişeceği düşünülüyor. İlk turdaki gergin söylemin yerine, ikinci turda "toplumu kucaklayan mesajlar" verileceği öngörülüyor.

Toplantılarda, Sinan Oğan’ın seçmen kitlesinin, daha çok gri alanda diğer tüm partilere kızanlardan oluştuğu yorumu yapıldı. Bu seçmen tabanına yönelik mesajlar geliştirileceği ve bu oyların yarısının alınmasının hedeflendiği belirtiliyor. Bu planlar doğrultusunda, ikinci tur sonucunun en az yüzde 52 olması bekleniyor.

Seçim gecesi, AK Parti'nin oy oranının düşmesi Erdoğan'ı üzdü. Seçimin 300 bin oyla kaybedildiği simülasyonu yapıldı ve bu durumun gece saat 21.00 sularında netleştiği ifade edildi. İlk tur sonuçlarında, “HDP’yi hedef alan söylemin, terörle mücadele ve beka sorunu varmış” gibi yaratılan havanın etkili olduğu yorumları da yapıldı.