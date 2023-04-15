Sosyal medyada son günlerde DelilerDelisi21 isimli youtube kanalında iş adamı Muhammed Yakut Yurtgaz Petrol’ün sahibi Ercüment Bayegan eşi Rüya Bayegan ile ilgili şok açıklamalar yaptı. Hatay’ın Erzin ilçesinde 185 dönüm arazide bulunan tesisin ortağına ait olduğunu yıllar önce 55 milyon dolara Yurt Petrol A.Ş. sahibi Ercüment Bayegan ile Rüya Bayegan’a satıldığını ve yaklaşık 17 – 18 milyon dolarının peşin ödendiğini söyledi. Yakut, geri kalan 38 milyon doların ise hiç bir şekilde ödenmediğini iddia etti. Satın alınan 185 dönümlük tesisin 400 dönüme çıkarıldığını ne amaçla bu tesisi büyüttüklerini yayınladığı videoda anlattı.