Yönetmenliğini ve senaristliğini Debbie Tucker Green'in üstlendiği, başrollerinde Nadine Marshall, Idris Elba, Sharlene Whyte gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İkinci Geliş (Second Coming) filminin konusu nedir? İkinci Geliş filmi nerede çekildi? Oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

İkinci Geliş (Second Coming) Konusu

Günümüz Londra'sında geçen hikayede, Jackie (Nadine Marshall) hamile kalmıştır ama bebeğin kocasından (Idris Elba) olmadığına adı kadar emindir. Ancak öte yandan başka biriyle beraber olmadığını da defalarca dile getirir. Artık aklını kaçırmaya başladığını düşünmeye başlar. Jackie hamile olduğunu açıklamak için uğraşırken; iletişim, güven ve samimiyet bu sıcak ve korkusuz aile dramasının tam ortasındadır. Yıllar sonra Jackie, kocası Mark ve 11 yaşındaki oğlu JJ (Kai Francis Lewis) bazı cevaplar elde etmek için mücadele verirler.

İkinci Geliş (Second Coming) Oyuncuları

Filmde; Nadine Marshall, Idris Elba, Kai Francis Lewis, Tosin Cole, Madaeline Bowyer, Nicola Walker, Llewella Gideon, Sharlene White, Gershwyn Eustache Jnr gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

İkinci Geliş (Second Coming) Nerede Çekildi?

Film, 2014 yılında İngiltere'de çekildi.