Satıcı ile İletişim Kurarken Dikkatli Olun!

Araştırmanızı tamamladıktan ve otomobilinizi bulduktan sonra satıcı ile iletişim kurmaya başlayacaksınız. İlk aşamada soracağınız bazı önemli sorular vardır; aracı neden satıyorlar, ne zamandır kullanıyorlar, önemli bir kazası ya da hasarı oldu mu, son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı gibi soruları sormanız gereklidir.

Tramer, Hasar ve Kilometre Sorgulaması

Araç sahibinden ruhsat üzerindeki şasi numarasını isteyin. Bu numara ile Tramer'den hasar ve kilometre sorgusu yapabilirsiniz. Ayrıca, kilometreyi aracın muayene kayıtlarından kontrol edebilirsiniz.

Otomobilin Temizliği

Otomobile ilk baktığınızda dikkat etmeniz gerekenlerden biri temizliğidir. Kirli bir otomobil, çizik ve göçükleri fark etmenizi zorlaştırır. Araç sahibine aracı yıkatmasını ve aydınlık bir yerde incelemek istediğinizi belirtin.

Test Sürüşü Yapın

Araç sahibiyle birlikte test sürüşü yapın. Araçta anormal bir durum tespit ederseniz, durup kontrol etmek önemlidir.

Motor ve Şasi Numaralarını Kontrol Edin

Bazı dolandırıcılar, otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek hasar kayıtlarını gizleyebilirler. Ruhsatta ve araçta yer alan numaraların birbiriyle uyuştuğundan emin olun.

Ekspertiz Kontrolü Yapın

Her durumda, aracın ekspertiz kontrolünden geçmesi önemlidir. Ekspertiz kontrolü, aracın mevcut durumunu belirler ve herhangi bir sorun olup olmadığını gösterir.

Noter Satışı ve Güvenli Ödeme Yöntemleri

Satın alma işlemi sırasında, güvenli bir ödeme yöntemi kullanmanız önemlidir. Noter satışı yapılırken, ödeme yapacağınız banka hesabının otomobilin ruhsatında yazan sahibine ait olduğundan emin olun.

Bu rehber, ikinci el otomobil satın alırken size yardımcı olacak bazı temel noktaları içeriyor. Ancak en önemli nokta, her zaman dikkatli ve bilinçli bir alıcı olmaktır