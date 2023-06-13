İkinci El iPhone Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler! Artan kur ve vergi oranları ile sıfır iPhone almak giderek daha da zorlaşıyor. Kullanıcılar bu durum karşısında ikinci el veya yenilenmiş iPhone almaya yöneliyor. Ancak ikinci el iPhone alırken nelere dikkat etmek gerektiğini biliyor musunuz? İşte sizler için hazırladığımız ve kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler listesi…

IMEI Kaydı Kontrolü!

İkinci el bir iPhone satın almadan önce ilk olarak IMEI kaydı kontrolü yapmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden IMEI kaydı kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. "IMEI kayıtlı" ibaresi alacağınız iPhone'un Türkiye cihazı olduğunu gösterir. Ancak "IMEI kaydı bulunamadı" ibaresi karşınıza çıkıyorsa telefonun ya yurtdışından satın alınıp pasaport kaydı yapılmış ya da kaçak olduğu anlamına gelir.

Model Numarası Harf Kontrolü!

iPhone modelinin model numarası, cihaz hakkında birçok bilgi verebilir. Model numarası M ile başlıyorsa cihazın hiç tamir görmediği, F ile başlıyorsa tamir gördüğü, N ile başlıyorsa değişim cihazı olduğu anlaşılır. Bu bilgi, alacağınız iPhone'un durumu hakkında önemli bir fikir verebilir.

Ekran, Face ID, Touch ID ve True Tone Kontrolü!

Bir iPhone modelinin ekranının değişip değişmediğini ele veren en kolay unsurlar Face ID ve True Tone’dur. Eğer ekran değişimi düşük kalitede bir ekranla yapıldıysa cihazın Face ID ve True Tone özellikleri devre dışı kalacaktır. Aynı durum, Touch ID özelliğine sahip eski bir iPhone modeli için de geçerlidir.

Pil Sağlığı Yüzdesi!

Telefonun kayıt ve değişen parçalarını kontrol ettikten sonra cihazın pil sağlığına bakmalısınız. Pil sağlığı yüzdesi, telefonun batarya performansı hakkında size bilgi verir. Apple, batarya sağlığı yüzde 85 seviyesinin altına düşen cihazlar için batarya değişimini önermektedir.

Kamera Testi!

Cihazın kameralarını test etmek, kameralarda herhangi bir sorun olup olmadığını belirlemenin en kolay yoludur. Eğer çekimlerde anormal bir titreme veya bulanıklık fark ederseniz, cihazın kamerası muhtemelen sorunludur.

Ahize, Hoparlör ve Mikrofon Kontrolü!

iPhone modellerinin ahize, mikrofon ve hoparlör çıkışları ciddi oranda toz toplayabiliyor. Bu durum zamanla donanımları bozabilir. Bu nedenle, alacağınız cihazdaki tüm ses giriş ve çıkış donanımlarının tam olarak çalıştığından emin olun.

Kablosuz Şarj, Magsafe Kontrolü!

Cihazın arka kapak veya camının değişip değişmediğini anlamanın bir diğer yolu da kablosuz şarj ve magsafe donanımlarının kontrolünü yapmaktır. Eğer cihazın bu donanımları çalışmıyorsa, arka camın değişmiş olması muhtemeldir.

Garanti ve Fatura Kontrolü!

Her Apple cihazı kutusunun açılmasından itibaren 2 yıl garantilidir. Garanti süresini kontrol etmek için cihazın fatura tarihini baz alabilirsiniz. Ayrıca, alacağınız cihazın kutulu ve faturalı olmasına dikkat etmelisiniz.

Ödeme Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Cihazı satın almayı tam olarak karar verdikten sonra, alıcı ve satıcı arasında yazılı bir sözleşme hazırlamak önemlidir. Bu sözleşme, olası bir anlaşmazlık durumunda her iki tarafın haklarını korur.

Sonuç olarak, ikinci el bir iPhone satın alırken bu noktalara dikkat etmek, gelecekte karşılaşabileceğiniz olası sorunları minimize eder. Bu sayede, iPhone'unuzdan alacağınız keyfi artırabilirsiniz