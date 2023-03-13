Son yıllarda ikinci el araç pazarının kurumsallaşmasında ve belirli standartları yakalamasında büyük rol oynayan kurumsal markaların tüketici nezdindeki algısıyla ilgili olarak Otomerkezi.net tarafından dikkat çekici açıklamalar geldi.

Online ortam üzerinden tüketicilerin ikinci el araçları için fiyat teklifi verilmesi hayatı kolaylaştırsa da, bu yıl birçok kurumsal ikinci el şirketinin, çok düşük fiyat teklifleri vermeye başladığını ve sektörün zarar gördüğünü önemle ifade eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Web üzerinden tüketicinin aracına piyasa değerinde teklif verip davet edildiğinde yüzde 15 hatta yüzde 30’a varan şekilde fiyat kırma politikası güden büyük kurumsal şirketler sebebiyle yıllardır kazanmaya çalıştığımız kurumsallık ve güven algısı bozuluyor. Sadece ekspertiz raporuna göre ilk fiyat verilmesini doğru buluyoruz. Öte yandan geçtiğimiz yıl basına da yansıdığı şekilde, hali hazırda bazı şirketlerin birlik olup hem alımda hem satımda fiyatlama yapma eğilimlerine de sıcak bakmıyoruz. Haksız rekabete ve yersiz biçimde tüketiciyi yormalarına karşıyız. ” dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi