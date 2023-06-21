İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek. Peki İkinci el araç fiyatları düşecek mi 2023? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi. Peki ikinci el araç fiyatları düşer mi?

İkinci el araç fiyatları düşecek mi 2023

Otomotiv sektöründe ikinci eldeki yüksek fiyatlara ilişkin bakanlıktan yeni bir adım geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti grup toplantısı öncesinde konu ile ilgili soruyu yanıtladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Bakan Ömer Bolat, konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile görüşüldüğünü açıkladı. Bakan " Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz." şeklinde konuştu.

İkinci el araba fiyatlarında son durum

İkinci el araba fiyatları, son günlerde sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmaya başlayınca konu bakanlığın gündemine gelmişti. Otomotiv piyasasındaki fiyat dengesinin bozulduğu yönündeki eleştiriler sonrasında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hakkında geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti.

Toplantıya yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin katılımı sağlandı.

Denetimler devam ediyor

Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de devam ediyor. Denetimler 3 başlık altında gerçekleştirilmektedir. Son açıklanan verilere göre 6 ay 6 bin kilometre satış kısıtlaması kapsamında 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ