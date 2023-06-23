“İkinci bir dünyanın peşinde…”

Belgeselin adı böyleydi…

Bir GÖKTAŞI çarpar yahut

Başka bir FELAKET olursa,

İNSAN neslinin devamı için

Gidilebilecek başka

Bir GEZEGENİMİZ olsunmuş (!)

Milyonlarca IŞIKYILI uzaktaki

O gezegene nasıl gidileceği

Ayrı bir konu olmakla beraber,

Oradaki şartlar, buradakilerle

Nasıl aynı olacak?

YERÇEKİMİ? Atmosfer?

Atmosferdeki oksijen?

Bu tür felaket senaryolarının

Adı da BİLİM olmakta(!)

Tüm fiziki şartlar uygun olsa bile,

Bakalım o gezegendeki,

Yaşamın filizlenmesi için gerekli

Diğer (bilinmeyen) şartlar

Elverişli mi?

Bir TEORİYE göre mesela,

“Herhangi bir CANLININ

Üzerine doğmuş olduğu

GEZEGENDEN başka bir yerde

Yaşamını devam ettirmesi

Olanak dahilinde değil(!)”

Bu teoriyi ihlal etmenin de

Çok ciddi BEDELLERİ olabilir(!)

Bunu bendeniz değil,

RÖPORTAJ yapmış olduğum

UZAYLILAR söylemekte…

Ben Lütfi Can ÜSTEL,

Söz konusu röportajı,

“VALİ” adlı kitabımda

Kullandım…

www.canustel.com.tr