“İkinci bir dünyanın peşinde…”
Belgeselin adı böyleydi…
Bir GÖKTAŞI çarpar yahut
Başka bir FELAKET olursa,
İNSAN neslinin devamı için
Gidilebilecek başka
Bir GEZEGENİMİZ olsunmuş (!)
Milyonlarca IŞIKYILI uzaktaki
O gezegene nasıl gidileceği
Ayrı bir konu olmakla beraber,
Oradaki şartlar, buradakilerle
Nasıl aynı olacak?
YERÇEKİMİ? Atmosfer?
Atmosferdeki oksijen?
Bu tür felaket senaryolarının
Adı da BİLİM olmakta(!)
Tüm fiziki şartlar uygun olsa bile,
Bakalım o gezegendeki,
Yaşamın filizlenmesi için gerekli
Diğer (bilinmeyen) şartlar
Elverişli mi?
Bir TEORİYE göre mesela,
“Herhangi bir CANLININ
Üzerine doğmuş olduğu
GEZEGENDEN başka bir yerde
Yaşamını devam ettirmesi
Olanak dahilinde değil(!)”
Bu teoriyi ihlal etmenin de
Çok ciddi BEDELLERİ olabilir(!)
Bunu bendeniz değil,
RÖPORTAJ yapmış olduğum
UZAYLILAR söylemekte…
Ben Lütfi Can ÜSTEL,
Söz konusu röportajı,
“VALİ” adlı kitabımda
Kullandım…
www.canustel.com.tr