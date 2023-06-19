Yakında Fox TV'de yayınlanacak olan, Tims&B imzalı, Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un, senaristliğini ise Ethem Özışık'ın üstlendiği İki Yabancı dizisi ne zaman başlıyor? İki Yabancı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Tüm bilgiler haberimizde...

İki Yabancı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

İki Yabancı Eylül ayının 2. veya 3. haftası Fox TV'de izleyici ile buluşacak.

İki Yabancı Oyuncu Kadrosu

Burak Deniz (Kenan Öztürk)

Hande Erçel (Leyla)

Cem Davran (Turan Öztürk)

Gülçin Hatıhan (Şahinde)

Feridun Düzağaç (Reşat)

Polen Emre (Nuray)

Aslı Orcan (Nükhet)

Muttalip Müjdeci (Reşat)

Kardelen Arnavutoğlu (Gülçin)

İki Yabancı Konusu

Hande Erçel “Savcı Leyla”, Burak Deniz ise çoklu kişilik bozukluğu yaşayan, ruhunda iki karakteri birden barındıran Kenan ile Doğan adlı iki karaktere hayat verecek.