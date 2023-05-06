Serkan Keskin'in (45) onlarca surete büründüğü 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün galasına katılanlar arasında ünlü oyuncunun sevgilisi Meriç Aral da (34) vardı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü', tiyatro oyunu olarak sahneye taşındı. Oyuncu Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü eser, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye konuldu.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Galaya; Gülse Birsel, Burçin Terzioğlu, Nil Karaibrahimgil-Serdar Erener, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Aslı İnandık, İbrahim Selim, Bennu Yıldırımlar, Meriç Aral, Yasemin Özilhan, Öner Erkan, Derya Karadaş-Haki Biçici, Özgür Çevik, Hatice Aslan, Fatih Artman, Selen Öztürk, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Müge Bayramoğlu, Reha Erdem, Ozan Açıktan, Ezel Akay, Hare Sürel, Melikşah Altuntaş, Kubilay Tunçer, Sadri Alışık, Mehmet Demirkol gibi bir çok ünlü isim katıldı.

EVLİLİK YAKIN

Geceye katılanlar arasında Serkan Keskin'in oyuncu sevgilisi Meriç Aral da vardı. Aral, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan zaten benim en hayran olduğum oyunculardan birisi aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" dedi. Elindeki alyans yüzük dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek güldü.

"HER ŞEY ŞU AN YOLUNDA"

Geceye katılan bir diğer isim de Burçin Terzioğlu'ydu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Terzioğlu, "Yeni bir projemiz olacak. İzleyicinin takdiri yine karar verecektir güzel olup olmadığına. İş bitti. Şimdi de yaz geliyor. Biraz dinlenirim çünkü kışı biraz yoğun geçirdim diyebilirim" diye konuştu. Umut Duygu ile uzun süredir birlikteliği olan Terzioğlu, evlilik sorularına ise "Bir şey yok. Şu anda her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Başka da bir şey diyemiyorum" diyerek güldü.

"ANNE OLMAK BANA GÜZEL GELDİ"

Nil Karaibrahimgil de galaya katılanlar arasındaydı. Karaibrahimgil, özel hayatı ile ilgili soruları yanıtladı. Şarkıcı, "İyiyim gayet, yakında yeni şarkım çıkıcak. Biraz daha az sahne alıyorum artık. Anne olduktan sonra bu bana o kadar güzel geldi ki. Biraz bu duygunun içine girip kaybolmayı seçtim aslında. Oğlum 9 yaşında oldu artık. Şimdi biraz daha arttırmayı planlıyorum diyebilirim. Oğlum'un sesi güzel sanırım ya. Annesinden aldığı bir özelliği de çılgın olması. Neyi severse neyi isterse onu seçecektir ama." diyerek güldü.

"TEKNEYİ SATTIK"

Yazları sık sık Bodrum'da demirledikleri koyda görüntülenen Nil Karaibrahimgil ve ailesi teknelerini satmışlar. Nil Karaibrahimgil, bu sorulara ise, "Artık tekneyi sattık. Gözünüz aydın. Yelkenli bir tekne aldık. Daha doğa dostu bir tekne olsun istiyoruz. Yelkenci olacağız yani" ifadelerini kullandı.

"HATAY'IN YARDIMA İHTİYACI VAR"

Hatay depreminde bir çok depremzedeye yardım eden oyuncu Cengiz Bozkurt, "Hatay'ın yardıma ihtiyacı var. Yaralar henüz iyileşmedi. Ben de oradan geldim. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum, etmeye de devam edeceğim ama hala bazı eksikler var" dedi.