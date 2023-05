Sanatçıların son dönem eserlerinden hazırlanan serginin açılışına, The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Russell, Yönetim Kurulu Üyesi Leslie Kaufman, Müze Direktörü Jennifer Sim ve aralarında Türk Ressam Selva Özelli’nin de bulunduğu sanatseverler katıldı.

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran; “Yeni bir yüzyılın başındayız. Bu yüzyıl paradox yüzyılı. Artık farklı bir dünyada yaşayacağız. Başarmamız gereken en önemli şey; paylaşmak, birbirimizi sevmek ve dev bir aile olduğumuzu idrak etmek. Bir gezegende yaşayan 8 milyarlık bir aile. “Nowhere” isimli koleksiyonum; farklı yapıdaki insanların dünyasını anlatıyor. Bir arada nasıl rengarenk ve harika bir yaşam oluşturduğumuz ile ilgili.“

Sanatçı Günsu Saraçoğlu’da; ” 29 Nisan 2023 günü hem İstanbul The Soul House’da hem de The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center’da “ReBirth” sergilerim in eş zamanlı olarak sanat izleyicisiyle buluşmasından dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardan beri kentsel dönüşüm, iklim ve çevre hakkında eleştirilerimi resimlerimle ifade ettim. Sanat yoluyla yaşadığım döneme ait hem bir bellek oluşturmak hem de toplumsal bilinçlenmeye yönelik katkı sağlamak temel amacımdı. Ve kendi düşünce düzeyim, resimlerimdeki ifadelerimde kendi içinde dönüşerek “ReBirth” serisi halinde ortaya çıktı. “ sözleriyle sergileri hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran ve Günsu Saraçoğlu’nun sergileri 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

The Havre de Grace Maritime Museum and Environmental Center: 1-31 Mayıs 2023, Açılış: 29 Nisan 2023, Cumartesi

Adres: 100 Lafayette Street Havre de Grace, MD 21078 Phone: 410-939-4800