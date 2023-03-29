Malzemeler:

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri çırpın: Yumurtaları ve şekeri, köpük köpük ve beyazlaşana kadar iyice çırpın.

Sıvıları ekleyin: Süt ve sıvı yağı da karışıma ekleyin ve iyice çırpın.

Kuru malzemeleri ekleyin: Un, kabartma tozu ve vanilini karışıma ekleyin ve iyice karıştırın. Kek hamuru kıvamında bir karışım elde etmelisiniz.

İki renkli kek hamuru hazırlayın: Karışımın yarısını başka bir kaba alın. İki yemek kaşığı kakao ekleyin ve iyice karıştırarak kakaolu kek hamurunu hazırlayın.

Fırını önceden ısıtın: Fırını 180 dereceye (350 °F) ısıtın.

Kek kalıbını hazırlayın: Kek kalıbını yağlayın ve un serpin ya da yağlı kağıt kullanarak kaplayın.

İki renkli kek hamurunu kalıba dökün: Kek kalıbına sırayla beyaz ve kakaolu kek hamurunu dökün. Bir kat beyaz kek hamuru döküp, üzerine kakaolu hamur dökün ve bu işlemi tüm hamur bitene kadar tekrarlayın. Bu sayede iki renkli bir kek elde edersiniz.

Kek kalıbını fırına yerleştirin: İki renkli kek kalıbını önceden ısıtılmış fırına yerleştirin ve yaklaşık 35-40 dakika kadar, kek içine batırılan kürdan temiz çıkana kadar pişirin.