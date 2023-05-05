Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 7 lira olan yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de verdiği müjdeye sessiz kalmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden refah payıyla birlikte çayın fiyatının en az 15 TL olacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde; "Erdoğan, çayın anavatanı Rize'de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim."dedi

YENİGÜN HABER MERKEZİ