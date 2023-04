TEVİTÖL’ün 11. sınıf öğrencilerinden İdil Doğa Türkmen, 2022’de uzay çöplerinin toplanması için bir çözüm önerisi sunan makalesiyle “Rise for the World” inisiyatifinin her yıl seçtiği “En Parlak 100 Öğrenci” arasına girdi ve yaşam boyu eğitim bursu kazandı.

Okulun 10. sınıf öğrencisi Zeynep Gülen Erkoç ise, Alzheimer hastalığı için ulaştığı tedavi fikriyle daha şimdiden Harvard Ünivesitesi Tıp Fakültesi’nden kabul aldı.

Her ikisi de ABD’nin en iyi liselerinden tam burslu olarak kabul alan İdil Doğa Türkmen ve Zeynep Gülen Erkoç, gelecek yıldan itibaren lise öğrenimlerine ABD’de devam edecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ