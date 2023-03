Kardiyolojide dünya lideri Fransız ilaç şirketi Servier Grup ile Dijital tansiyon ölçerler ve solunum tedavilerine yönelik nebülizörler alanında küresel bir marka olan OMRON Healthcare, kardiyovasküler hastalıklarla daha etkin mücadele etmek için stratejik bir ortaklık geliştirdi. İki şirket, tıp ve teknoloji alanındaki güçlerini birleştirerek, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların tanımlanmasını, yönetimini ve uzun vadeli kontrolünü iyileştirecek yenilikler geliştirmeyi amaçlıyor. Ortaklığı duyurmak için yapılan açıklamada, dünya çapında hipertansif hasta sayısında artış yaşandığına dikkat çekilerek, durumu daha iyi yönetmek için yenilikçi çözümlere her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Açıklamada, “Stratejik ortaklık aracılığıyla OMRON Healthcare ve Servier Grup, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkların sayısını daha etkili bir şekilde azaltmak amacıyla sağlık meslek mensuplarının hipertansiyonu belirlemesine, yönetmesine ve tedavi etmesine olanak sağlayacak yenilikçi çözümler geliştirmek için birlikte çalışacaktır” dendi. Kalp krizlerini ve inmeleri ortadan kaldırmaya yönelik hayat kurtaran kardiyovasküler sağlık teknolojileri geliştiren OMRON Healthcare Europe CEO'su David Menko, ‘‘girişimlerimizi ilerletmek ve hayat kurtarmak amacıyla Servier gibi benzer fikirlere sahip ortaklara ihtiyacımız var’’ dedi. Servier Global Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Philippe Gonnard, ise OMRON Healthcare ile ortaklığın nedenini, “Bireylere ve sağlık meslek mensuplarına, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıklarla mücadele eden hastaların yönetimini iyileştirmek için gelişmiş bilgi ve destek sağlayacak, hipertansif hastalara yolculukları boyunca kişiselleştirilmiş çözümler ekosistemi sunacağız” diye açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) verilerine göre, dünya çapında bir milyardan fazla yetişkin hipertansif hasta bulunuyor. Diyabet, obezite ve yüksek tansiyon gibi artan sayıda kalp hastalığı risk faktörü ve yaşlanan nüfus nedeniyle yükün önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. OMRON Healthcare ve Servier Grup arasındaki uzun vadeli ortaklık, kardiyovasküler hastalıklarla mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor. Yenilikçi çözümler üretmek için birlikte çalışan iki şirket, dünya çapında milyonlarca hastanın yaşamları üzerinde anlamlı bir etki yaratmaya hazırlanıyor. OMRON Healthcare ve Servier Grup, Uluslararası Hipertansiyon Derneği (International Society of Hypertension) tarafından geliştirilen ve her yıl mayıs ayında yürütülen hipertansiyon tarama programı ve Sağlık Meslek Mensuplarına yönelik uluslararası web seminerleri gibi önemli projeler üzerinde iş birliği yapmaya başladı.