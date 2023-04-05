Bizler Aşina soyundan gelen , Göktürk kavmiyiz. Atalarımızın bizleri uyarmak ve yol göstermek için taşlara yazdıkları hitabeler , Moğolistan'da Orhun ırmağı kıyısındadır.

Bunu anlamakta güçlük çeken veya anlatma derdi olmayan yöneticilerimiz , eğitimcilerimiz ve anlama derdi olmayan, aman eski tarih ile ne uğraşacağım diyebilen öğrencilerimiz vardır.

Kendi ırklarının daha önce ki yaşam tarzlarını , geleneklerini bilmeyen kardeşlerimiz , başka ırkların yaşam tarzlarını tercih edebiliyorsa eyvah .Bunu da yaşama hürriyeti olarak görüyorlar ise de çok yazık.

Halbuki kendi geleneklerini çağa uygun zenginleştirip renklendirebilirler.

Biraz tarihe göz atma zahmetine girmiş olabilseler ; Göktürk medeniyetinin , özgür, çağdaş , kadının toplumdaki yeri, adil ve ahlâki değerleri yüksek olan bir nesil olduklarını öğrenecek ve anlayacaklardır.

Ne olduysa bize , Osmanlı hanedanının , hükümdarlığı zamanın oldu. Fetih'ler ile çeşitli etnik ırkları , egemenliği altına alması kozmopolit bir yapıya dönüşmesinin önünü açtı . Netice de Osmanlı devleti , ırklar arası ayırımcılık yapamazdı , Türklüğümüz ; bu kozmopolit yapı içinde eridi ve zayıfladı.

İşte tam Türk kavimi , Türklüğünü unutmak üzere iken kurtarıcımız , ATATÜRK çıktı.. Türk milletini özüne döndürmeye uğraş verdi, Türkleri uyandırmak için Göktürk'ler gibi hitabeler yazdırdı .

Devrimleri ile yeniden Türklerin ırkının var olduğunu dünyaya ilan etti.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, hürriyetimizi ve Türk kimliğimizi verdi. Onun sayesinde Türk olduğumuzun farkına vardık. Mutlu bir Türk devleti olduk.

Lütfen bırakın yakamızı , bırakın da Türklüğümüzü vatanımız da doyasıya yaşayalım. Bizi eşkiyalara , teröristlere , din yobazlarına mahkum etmeyin.

Atatürk'ün yolundan şaşmayınız.

Bu milleti de kendi egolarınıza kurban etmeyiniz.

Genç kuşakların beyinlerini yıkayarak onları robotlaştırmak insanlığa , ilime , bilime , yarar getirmez.

Biz Türkler , dini inançlara karışmayan , ırk ayrımı yapmayan milletiz. Bizim inançlarımıza habire, inanç enjekte ederek , taşkınlıklara sebep vermeyiniz...

Bunları dikkate alarak kendinize çeki düzen vermenizi rica ediyoruz.

İnsanları ötekileştirmeden , birleştirici , yapıcı ve adil olun..

SAKARYA

Ne sandılar ? Türk süngüsü parıldar ya !

Türk kalbinde güneş mi var ? Güneş var ya!

Elbet bu su kan köpürür , kan akar ya !

Onun adı : Türk yurdunda Türk- Sakarya !...

Bu kıyılar : Yirmi üç gün kıyıları,

Bu kıyılar , kızıl düğün kıyıları ,

Düşmanlara ölüm, sökün kıyıları ;

Onun adı : Türk yurdunda Türk - Sakarya !.

Yürü asker, yürü subay , yürü tarih !

Ufukları zaferinle bürü tarih !

Zalimleri eze eze sürü tarih !

Onun adı : Türk yurdunda Türk- Sakarya !.

Sevgi ve Saygılarımla.