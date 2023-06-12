İyilik İle Yaşayanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği 4 yıldır Kartepe ilçesinde düzenlemiş olduğu özgün faaliyetlerle adından sıkça söz ettirdi. Şimdi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin ortaklaşa düzenledikleri Yerel Destek Programında (YEDEP) İİYAK Arama Kurtarma projelerinin kabul edilmesiyle birlikte desteklerini alıp, AFAD işbirliğiyle birlikte 100 kişilik gönüllü İİYAK Arama Kurtarma ekibini kurmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Proje Koordinatörü Oğuz Işık:

‘’Kuzey Anadolu fayının en aktif olduğu bölgelerden birisinde yer alan Kocaeli, hem İznik’ten hem İstanbul’dan gelen fayın birleştiği bir noktada bulunmaktadır. Bölge nüfus yoğunluğu açısından da gün geçtikçe daha fazla risk altına girmektedir. Ayrıca küresel ısınmadan bölgemiz de etkilenmeye başladı. Bölgemiz Karadeniz karasal iklimin geçiş noktası olduğu için kışlar sert geçmeye, yaz ve baharda da yağışlar artmaya başladı. Bu etkenlerde sel gibi riskleri sürekli tetiklemektedir. Ayrıca sanayi yoğunluğunun’da bölgemizde olması ve tehlikeli madde üreten tesislerin çokluğu bölgemiz için yine ayrı bir risk oluşturmaktadır. Tüm bu etkenler, olası bir deprem ya da diğer afetlerde çok fazla kişinin etkilenecek olma riskini doğurmaktadır.

6 Şubatta yaşadığımız ve bütün milletimizi derinden yaralayan afet, Arama Kurtarma’nın ne derece önemli olduğunu bizlere tekrar öğretti. Bu düşünce dernek olarak bizleri derinlemesine çalışmaya ve İİYAK Arama Kurtarma projesini hazırlamaya taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Kocaeli Kent Konseyi’nin sunmuş oldukları Yerel Destek Programı (YEDEP) fırsatı projemizin hayata geçmesi için öncü oluyor. Projenin öncelikle Kocaeli halkımıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. ‘’ dedi.