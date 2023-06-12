İhtiyaç kredisi faizleri tarihi zirvelerde! Türkiye’deki bankaların belirlediği ihtiyaç kredisi faiz oranları son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, tüketicileri olumsuz yönde etkilerken, bankaların kârlılıklarını artırıyor.

Bankacılık sektöründe mevduat faizi yarışı hızla devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranları 2 Haziran haftası itibariyle ortalama yüzde 37,39'a yükseldi. TL mevduat faizi bir yılda 20 puan, 2022 sonundan bu yana ise 13 puan artmış oldu. Bankacılık sektörü kaynakları TL mevduat faizinin geçtiğimiz hafta yüzde 47'ye kadar ulaştığını vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2 Haziran haftası itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranı da bir önceki haftaya göre 0,18 puan artarak yüzde 40,14'e yükseldi. Bireysel kredilerde bu kadar yüksek bir faiz oranı en son Eylül 2003'te görülmüştü.

Türkiye'de seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil olmak üzere ekonomi kadrolarında değişiklikler oldu. Yönetim değişmiş olsa da bankacılık sektörüne yönelik makro ihtiyati tedbirlere ilişkin bir düzenleme henüz yapılmadı.

Ekonomim.com'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre sektör hala TL mevduat oranı ve döviz dönüşüm oranında yüzde 60 hedeflerini tutturmak, ihtiyaç ve ticari kredi faizlerinde ise belli bir oranı aşmamaya çalışmakla yükümlü. Bu durum TL mevduat faizlerindeki sert yükselişin devam etmesine neden oluyor.

1 YILDA MEVDUAT FAİZLERİNDE 20 PUAN ARTIŞ

Sektör, bu yılın başından itibaren TL mevduat faiz oranlarına yönelik artırılan hedefleri tutturmak için hızlı bir yarışa girdi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı başında yüzde 17,59 olan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı, Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran itibariyle ortalama yüzde 37,39'a yükseldi. Bu da 1 yıl içinde 20 puanlık bir artışı gösteriyor. 2022'nin son haftasında ise TL mevduat faizi ortalama yüzde 24,17 oldu. Yine 6 aydaki artış yıl sonuna göre 13,22 puan oldu. Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörü kaynakları artışın devam ettiğini vurgulayarak yüzde 47'ye varan faiz oranlarının uygulandığına dikkat çekmişti. Merkez Bankası'nın ortalama TL mevduat faizi verilerinde son haftalarda uygulanan oranlar ile toplam mevduat faiz oranları arasındaki fark da oldukça yüksek.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ORTALAMA FAİZ YÜZDE 40'I AŞTI

Mevduat faizlerindeki artışa tüketici kredisi faizlerindeki artış eşlik ediyor. Merkez Bankası düzenlemeleri 70 bin liraya kadar olan tüketici kredilerini muaf tutuyor. Bankacılık sektörü kaynakları da zaten kredi iştahı olmayan sektörün ihtiyaç kredilerinde 70 bin lirayı geçmediğini belirtti.

Merkez Bankası verilerine göre 2 Haziran haftası itibariyle ihtiyaç kredisi faiz oranı bir önceki haftaya göre 0,18 puan artarak yüzde 40,14'e yükseldi. Bireysel kredilerde bu kadar yüksek faiz oranı en son Eylül 2003'te görülmüştü. 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ihtiyaç kredisi faiz oranı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra sert bir artış gösterdi ve bu artış serisi devam ediyor.

Öte yandan bankaların TL bazlı ticari kredilerinin faiz oranı aynı hafta bir önceki haftaya göre 0,05 puan azalarak yüzde 14,95'e geriledi. Kurumsal kredi kartı ve KMH hariç ticari kredi faiz oranı ise 2 Haziran haftasında yüzde 14,23 oldu.

İhtiyaç Kredisi Faizleri Nedir?

İhtiyaç kredisi, acil nakit ihtiyacı olan kişilerin başvurabileceği bir tür kredidir. Bankalar, bu krediyi verirken belirli bir faiz oranı belirler. İhtiyaç kredisi faiz oranları, kredi tutarına ve vadeye göre değişebilir.

İhtiyaç Kredisi Faizleri Neden Yükseldi?

İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yükselmesinde birçok etken rol oynuyor. Bunların başında, Türkiye’deki enflasyon oranının yüksek seviyelerde seyretmesi ve Merkez Bankası’nın faiz artırımı yapmaması geliyor. Ayrıca, pandemi döneminde bankaların kredi verme konusunda daha seçici davranması da ihtiyaç kredisi faizlerinin yükselmesine neden oldu.

İhtiyaç Kredisi Faizlerinin Yüksek Olması Ne Anlama Geliyor?

Yüksek ihtiyaç kredisi faiz oranları, tüketicilerin borçlanma maliyetlerini artırırken, bankaların kârlılıklarını artırıyor. Tüketicilerin borçlanma maliyetlerinin artması ise kişisel harcamalarını kısıtlamasına neden olabilir. Ayrıca, yüksek borçlanma maliyetleri, ekonomik büyüme ve istihdamı da olumsuz yönde etkileyebilir.

İhtiyaç Kredisi Faizlerinden Nasıl Korunulabilir?

Tüketiciler, ihtiyaç kredisi kullanmadan önce bankaların belirlediği faiz oranlarını karşılaştırmalı ve en uygun seçeneği tercih etmelidir. Ayrıca, tüketicilerin kredi notlarının yüksek olması, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını düşürebilir. Bunun yanı sıra, ihtiyaç kredisi kullanmadan önce, geri ödeme planı hazırlamak ve taksitleri düzenli ödemek de borçlanma maliyetlerini azaltabilir.