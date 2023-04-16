Ihlamur Çayının Faydaları

-Kronik hastalıkları önler.

-Kansızlığı giderir.

-Ihlamur çayı mideyi rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Özellikle gastrit rahatsızlığının giderilmesi için ıhlamur çayı tüketilebilir.

-Kabızlığı ve bağırsak spazmını giderir.

-Böbrek ve mesaneyi temizler.

-Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini giderir.

-Göğüs ve bronşları temizler.

-Kan basıncını düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

-Yorgunluğu azaltarak vücut direncini artırır.

-Doğal iltihap önleyicidir. Vücuttaki iltihabı giderir.

-Migren ağrısını sakinleştirici etkisi vardır.

-Haftada 3 kez düzenli şekilde tüketildiği zaman kilo vermeye yardımcı olur.

-Saç dökülmesin önler.

-Ihlamur çayı tonik gibi kullanıldığı takdirde cilt lekeleri de giderilir.

-Cilt tahrişlerini önler.

Hamilelikte Ihlamur Çayı İçilir Mi?

Ihlamur çayının kan sulandırıcı ve kan inceltici özellikleri bulunmaktadır. Direkt olarak anne adayına ya da bebeğe zararı dokunmayan ıhlamur çayı, erken doğumu tetikleyebilir veya kansızlık görülen hamilelerde sakıncalı olabilir. Bu nedenle, hamilelikte, doktora danışılmadan ıhlamur çayı içilmemelidir.

Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?

Bir bardak suyu cezveye koyduktan sonra, ıhlamurları ekleyin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 3 dakika kadar dinletin ve içmeye başlayın.

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