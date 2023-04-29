Alaçatı'da bir gece kulübünde kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, magazin kulislerine bomba gibi düştü. Eşi Kadir Doğulu'ya sahip çıkan Neslihan Atagül yakın çevresine "Gürültülü ortam yani kulaktan kulağa konuşmak çok normal" diyerek eşinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Bu sabah Neslihan Atagül ile Doğulu, çifti birlikte Azerbaycan'a tatil yapmaya gittiler. Çiftin havaalanında hayranları tarafından çekilen görüntülerinde keyiflerininhayli yerinde olduğu gözlemlendi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi