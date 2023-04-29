Alaçatı'da bir gece kulübünde kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, magazin kulislerine bomba gibi düştü. Eşi Kadir Doğulu'ya sahip çıkan Neslihan Atagül yakın çevresine "Gürültülü  ortam yani kulaktan kulağa konuşmak çok normal" diyerek eşinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Bu sabah Neslihan Atagül ile Doğulu, çifti birlikte Azerbaycan'a tatil yapmaya gittiler. Çiftin havaalanında hayranları tarafından çekilen görüntülerinde keyiflerininhayli yerinde  olduğu gözlemlendi.

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İhanet iddiasıyla gündeme gelen Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Azerbaycan'a uçtu! Azerbaycanlıların yorumları bomba

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi