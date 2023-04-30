STM açıklamasına göre, TEKNOFEST kapsamında, STM'nin 5 yıldır yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup (WDC) heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşandı.

World Drone Cup 2023, Rusya'dan Hollanda'ya, Çin'den İspanya'ya, ABD'den İsviçre'ye kadar 28 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Geçen yıl Türkiye Drone Şampiyonası'nda dereceye giren Atakan Mercimek ve Burak Mercimek kardeşler ise WDC-2023'de Türkiye'yi temsil etti.

WDC'de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla mücadele etti. Kendi ülkelerindeki yarışmalarda birinci olan dron pilotları, İstanbul'da kozlarını paylaştı. 27 Nisan'da pist başı yapan dünyanın en iyi dron yarışmacıları, ilk günü parkuru tanıma ve deneme uçuşları ile tamamladı. İkinci gün yapılan sıralama turlarının ardından büyük final heyecanı yaşandı. Finalde birinciliği Fransa'dan Killian Rousseau, ikinciliği ABD'den Evan Turner üçüncülüğü ise İsveç'ten David Modig kazandı. WDC-2022'de birinci olan sporcu 80 bin TL, ikinci 60 bin TL ve üçüncü ise 40 bin TL para ödülünün sahibi oldu.

- 4 YIL BOYUNCA, 182 ÜLKEDEN 224 YARIŞMACIYI TÜRKİYE'DE AĞIRLADI

Nefes kesen mücadelenin ardından, şampiyonlara hediyelerini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz verdi. Dron pilotlarını tebrik eden Demir ve Güleryüz, saatte 260 kilometre hıza ulaşabilen dronları deneyimlemek için pilot koltuklarına geçti. Demir ve Güleryüz, şampiyon olan Rousseau'nun uçuşunu FPV drone gözlüğünden takip etti.

STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve dünyanın en iyilerinin yarışına sahne olan World Drone Cup, 4 yıl boyunca, 182 ülkeden 224 yarışmacıyı Türkiye'de ağırladı. 7,5 kilometreden fazla parkura erişilen yarışmalarda, 2 binden fazla dron kullanıldı. Yarışmada şu zamana kadar ulaşılan en yüksek hız ise 260 km/saat oldu.

Öte yandan Türkiye içindeki şampiyonları belirleyecek ve gelecek yıl WDC'de Türkiye'yi temsil edecek yarışmacılar ise 30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında TEKNOFEST Drone Şampiyonasında (TDŞ) belli olacak.

Taktik mini İHA üretiminde Türkiye'de ve dünyada öncü platformlar geliştiren STM, hem TEKNOFEST Drone Şampiyonası hem de World Drone Cup'ta drone pilotlarının, temel mühendislik kabiliyetleri geliştirmesine olanak sağlıyor. Pilotlar, dronlarını kendileri tasarlıyor, yazılımlarını gerçekleştiriyor ve montajını yaparak, yarışlara katılıyor.AA