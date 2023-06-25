2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Iğdır ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.

Iğdır Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Iğdır / Merkez / Haydar Aliyev Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 400,90 9,77 10,14 Iğdır / Merkez / Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 355,90 19,02 20,73 Iğdır / Merkez / Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 330,86 25,72 31,52 Iğdır / Merkez / Mehmet Murat İşler Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 321,38 28,7 31,28 Iğdır / Merkez / Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 247,13 61,97 64,6

Iğdır / Merkez / Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 235,55 69,3 81,42 Iğdır / Merkez / Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 217,63 81,58 87,97 Iğdır / Merkez / Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 213,15 84,62 77,83

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Iğdır ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Haydar Aliyev Fen Lisesi, en yüksek taban puanla öne çıkan okullardan biri olmuştur. İngilizce eğitim veren okul, 400,90 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi ise yüksek taban puanıyla dikkat çekmektedir.

Anadolu İmam Hatip Liseleri de Iğdır'da tercih edilen okul türleri arasında yer almaktadır. Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi, 330,86 taban puanıyla öğrencilere eğitim imkanı sunarken, diğer okullar da öğrencilerin tercihleri arasındadır.

Iğdır ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir