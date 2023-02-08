Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken; İGA İstanbul Havalimanı ekipleri de Hatay Havalimanı’nın pistinde oluşan tahribatı onarıyor.

Deprem sonrasında pistin hasar görmesi nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu Hatay Havalimanı’na, İGA İstanbul Havalimanı ekipleri ulaştı. Ekipler deprem sonrası kullanılamaz hale gelen pistin onarım çalışmalarına hızla başladı. Pistin, en kısa sürede tekrar operasyona hazır hale getirileceği ve havalimanının yeniden uçuşlara açılması için ekiplerin var gücüyle çalıştığı vurgulandı.

İGA İstanbul Havalimanı tarafından deprem bölgelerine 43 araç ve 300’den fazla gönüllü personel, AFAD ile koordineli şekilde 7/24 operasyonel destek vermek amacıyla ulaşmıştı.