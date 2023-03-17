İGA İstanbul Havalimanı, Skytrax tarafından düzenlenen “World Airport Awards 2023” ödüllerinde “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” unvanlarına layık görülerek büyük bir başarıya imza attı. İGA İstanbul Havalimanı’nın ayrıca Dünyanın En İyi 10 Havalimanı listesinde sekizinci sıradan altıncı sıraya yükseldiği açıklandı.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 15 Mart 2023 tarihinde Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Passenger Terminal EXPO’da İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından düzenlenen World Airport Awards’a havayolu kullanıcılarının oylarıyla Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı seçildi.

Ödül töreninde, İGA İstanbul Havalimanı aynı zamanda Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı ödülüne layık görüldü. İGA İstanbul Havalimanı’nın 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise Dünyanın En İyi Havalimanı seçildiği belirtildi.

World Airport Awards tarafından belirlenen Dünyanın En İyi Havalimanları listesinde geçtiğimiz yıl sekizinci sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, bir başka başarıya imza atarak bu yıl altıncı sıraya yükseldi.

Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 1989 yılında kurulan Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax’ın 2000 yılından bu yana düzenlediği ödüllerde “5 Yıldızlı Havalimanı” olarak 2020 ve 2022’de tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı, ayrıca 2022 World Airport Awards ödüllerinde 550 havalimanını geride bırakarak üç ödülün sahibi olmuştu.