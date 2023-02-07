Devletin tüm imkânları dahilinde yardım ekipleri bölgede faaliyetlerine son sürat devam ederken; İGA İstanbul Havalimanı’ndan AFAD’ın koordinasyonu ile binlerce gönüllü afet bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

İGA İstanbul Havalimanı da yardımların ve ekiplerin organizasyon sürecinde, afet bölgelerine 7/24 operasyonel destek sağlıyor. Operasyon, Teknik Hizmetler, Güvenlik ve ARFF - Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri başta olmak üzere birçok biriminden toplamda 200’den fazla gönüllü personelini AFAD ile beraber arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere deprem bölgelerine gönderen İGA İstanbul Havalimanı, felaketin yaralarını sarabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda İGA İstanbul Havalimanı’nda görevli 94 personel dün gece saatlerinde deprem bölgelerine sevk edilirken, 43 araçlık afet yardım ekibi konvoyu da bölgeye ulaştı. Bunun yanında 50 ton su ve gıda desteğinin de afet bölgelerine gönderildiği vurgulandı.

Gönüllü personellerini Adana’ya uğurlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, günün dayanışma ve birlik günü olduğunu vurgularken, İGA İstanbul Havalimanı olarak, milletçe birbirimize kenetlenmemiz gereken böylesi bir zamanda, birlik ve beraberlik içerisinde, üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerinin altını çizdi. Samsunlu sözlerine şöyle devam etti: “İGA olarak her zaman milletimizin yanında olma düsturuyla adımlarımızı atıyoruz. Bundan yola çıkarak, çalışma arkadaşlarımızla deprem bölgesine gönüllü olarak desteğe gitmek isteyenleri göndereceğimiz bilgisini paylaşınca, personelimizden sayısız başvuru aldık. Şu anda ilk adım olarak 200’den fazla gönüllü personelimiz, deprem bölgelerine yola çıktı. Şunu gururla belirtmemiz gerekiyor ki; Türk milletinin alâmet-i farikası, böylesi felaket dönemlerinde tek yürek olması… Yine birbirimize en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde milletimiz, her zaman olduğu gibi fedakârlığını ve ferasetini ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralılarımıza da acil şifalar dilerken, enkaz altında kalan canlarımızın bir an önce kurtarılmasını temenni ediyorum.”