Ramazan ayına has tatlıların başında olan güllaç Osmanlı’dan günümüze taşınan bir lezzet. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının da en güzel tamamlayıcısı. Ramazan ayıyla özdeşleşen bu özel tatlı yine sofraların başköşesinde yer alacak. Baklavadan lokuma, sütlü tatlıdan katmere kadar çok çeşitli tatlılarıyla Türk gastronomisinin yeni ışığı Mahizer’in deneyimli ustabaşısı, üretim sorumlusu, Gaziantepli Mehmet Emişen, güllaç nasıl yapılmalı sorusunun yanıtını detaylarıyla anlattı. YAPIMI KOLAY, HAFİF VE LEZZETLİ “Güllaç geleneksel tarifinden uzaklaşmadan, özenle hazırlanmış olmalı” diyen Emişen, öncelikli olarak kullanılacak ürünlerin en iyisinin seçilmesi gerektiğini vurguluyor. “Osmanlı sultanlarının sofralarından eksik etmediği güllaç Ramazan ayının incisi niteliğinde. Bizler de bu önemli tatlıyı yaparken çok titiz davranıyoruz. Anadolu tatlarını dünyayla buluşturan bir marka olarak kullanacağımız ürünlerin en iyi olanını seçiyoruz. Her birini tek tek araştırıp en kaliteli ve doğal olanını kullanıyoruz. Güllaç sağlık açısından da oldukça faydalı. Ağır iftar yemeklerinin ardından mideyi yormayan bir tatlı olduğu için Ramazan ayının vazgeçilmezi” USTASINDAN GÜLLAÇ TARİFİ Güllaç hafif bir tatlı olduğu için titizlikle hazırlanması gerektiğini ve kullanılacak malzemelerin özenle seçilmesi gerektiğini dile getiren Emişen, iyi bir güllaç için şu tarifi verdi; “Güllacı bol sütle yapmak gerekir. Güllacın lezzetini artırmak için manda sütü de kullanılabilir. Önce tencereye sütümüzü aktarıyoruz. Orta boy dediğimiz bir tepside olacak şekilde 1.5 kg. kadar sütü ocakta ısıtıyoruz. Isınan sütün içerisine 350 gr. toz şeker ilave ediyoruz. Kaynama derecesine gelmeden ocaktan indirip soğumaya alıyoruz. Süt ılık hale gelince güllaç yapımına başlıyoruz. Bunun için bize 20 adet güllaç hamuru gerekiyor. Güllaç hamuru çok hassastır. Hamurun ince olması lazım, süte girdiği zaman yırtılmaması gerekir. Sonra tepsiye bir miktar sütü döküyoruz. Ardından 10 adet hamuru tek tek süte ıslatıp tepsiye yayıyoruz. Alt katı bitince arasına çerez olarak fındık ya da isteğe göre ceviz koyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus ise koyulacak malzemenin her tarafa eşit bir şekilde dağıtılması gerektiği. Malzemeyi koyduktan sonra kalan 10 adet hamuru yine tek tek ıslatıp tepsiye seriyoruz. Kalan sütü de içine bir fincan kadar gülsuyu karıştırıp güllacın üzerine gezdiriyoruz. Hazır olan güllacımızı dolaba koyuyoruz. 10 ya da 15 dakika sonra dolaptan çıkarıp, kare biçiminde kesiyoruz. Üzerini toz fıstıkla ve kirazla süsleyip servise hazır hale getiriyoruz”