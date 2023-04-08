BÜLENT VURAL İLE GASTROTURİZM

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Günümüzdeki iftar sofralarını incelemeden önce çocukluğumun iftar sofralarından kısaca bahsetmek isterim.

Hemen hemen benim yaşıt olan kişilerin hatırlayacağı gibi Ramazan Pidesi almak için görevlendirirdik. Hatta para bulursak tüm mahalle için ramazan pidesi alır. Birkaç lira bahşiş kazanırdık. Sıcak ramazan pidesinin davetkâr kokusu öyle cezbedicidir ki eve gidene kadar kimseye yakalanmadan yeniliyordu. Eve yarım pide ya da ekmek götürdüğümü çok iyi hatırlarım.

İftar sofrasında şimdi menülerde iftariyelik olarak yer alan sadece zeytin ve bal bulunurdu. Çorba kâseleri yavaş yavaş dolduruldu. Çorba kâselerinin doldurulması demek akşam ezanın yaklaştığı anlamına da geliyordu. Akşam ezanı ile topun sesini de duyardık. Televizyonda iftara doğru programında Nur Subaşı ’nın iftar duası eşliğinde oruçlar bozulurdu.

Tavuk suyu çorbası , mercimek çorbası, arpa şehriye çorbaları iftar sofralarında olmazsa olmazlardandı. Eğer tavuk suyu çorbası varsa ana yemek olarak fırında patatesli tavuk olurdu. Büyük bir salata tabağına yapılan ise lezzeti ve sosuyla kapış kapış yenirdi. Tatlı olarak ya kadayıf tatlısı ya da mevsimine göre hiç bitmeyen kabak tatlısı yenirdi. Sofradan kalmadan çaylar konulur. İçilen çaylar sonunda yapılan dualar ile sofradan kalkılırdı.

Günümüze doğru geldiğimizde çok değil daha geçen yıl Denizli’de bulunan Labada Gurme ’de bir iftar sofrasına davet edildim. Genelde bu tür toplu iftar davetlerinde misafirlerin oruçlarını çorba ile açacaklarını düşünerek bir telaş içine düşüyor. Hele benim gibi gözlemci biriyse gerginliği çabuk algılıyor. Oysa Labada Gurme ’de öyle güzel bir planlama yapılmıştı ki hiç telaşsız tencereye benzer çorba kâselerle Kale Biberi Çorbası sunuyorlardı. Beni tanıyanlar bilir çorbanın sıcak servis edilmesini severim. Çorbanın sonuna gelmeme rağmen sıcaklığı ve lezzeti kaybolmadı.

Ana yemek olarak ise göz doyurucu olduğu kadar midelerimizde bayram havası estiren Beğendili Kuzu Tandır sunumu yapıldı. Tatlı olarak da sade dondurma ile beraber sunulan Leblebi Helvası olmuştu. İçilen çaylar ve sohbet ise oldukça keyifliydi.

İftar menüsü oldukça uygun bir fiyatta olup, toplu iftar yemeği vereceğiniz zaman hiç pazarlık yapmadan tercih edebilirdiniz.

2023 yılı Ramazan Ayı yaklaşırken en çok merak edilenlerden biri iftar menüleri ve kişi başı ödenecek fiyatlardı.

Restoranlar ürün çeşitlerine uygun olarak iftar menüsü ayarlaması yaparlar. Bu iftar menü fiyatları ürün çeşitlerine göre standart ayarlanır. Eğer iftar menüsü almak istemeyen müşteriler menü dışından sipariş verebiliyorlar. İftar menüsü dışından verilecek siparişlerde farklı bir fiyat ile karşımıza çıkabiliyor. Çünkü iftar menüleri hazırlanırken gelecek misafirlere göre önceden ön hazırlık yapılır. Bu sebeple seçmeli menü hazırlanır. Örneğin; İftariyelik, Çorba Mercimek, Ezogelin seçmeli, Ana Yemek Adana Kebap, Tavuk Şiş, Beyti Kebap seçmeli , Tatlı Güllaç, Kabak tatlısı seçmeli, İçecek Çay ve su sınırsız olabilir.

Restoranlarda çeşitli yemek menülerine rastlayabiliyoruz. Ayrıca uygun seçeneklerle fast food restoranları da karşımıza çıkmaktadır.

İftar menüleri pahalı mı?

İftar menüleri Ramazan Ayı gelmeden günün koşullarına göre hazırlanıyor. Ramazan Ayı’nda gıda maddelerine, sarf malzemeler ve sabit giderlere yapılan zamları iftar menülerine yansıtamıyorlar. Bir bakıma kâr / zarar arasında işletmelerini çalıştırıyorlar.

Günümüzde yerine göre iftar menü fiyatları kişi başı 70 TL – 2000 TL arasında değişmektedir.

Güzel sofralarda ve mekanlarda buluşmak dileğiyle…