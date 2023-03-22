Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’a sayılı günler kaldı. Bu sene 23 Mart-23 Nisan tarihleri arasına denk gelen Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı öncesinde tüketici alışkanlıklarını ortaya çıkarmak isteyen Digital Turbine, “Ramazan Dönemi Alışveriş Alışkanlıkları” araştırmasına imza attı. Ankete göre pideyi fırından, iftarlıkları çarşıdan, bayramlıkları mağazadan almaya alışık Türk tüketicisi bu yıl tek tıkla bu ürünleri eve sipariş etmeyi planlıyor. Buna göre tüketicilerin yüzde 63’ü Ramazan ayında internetten alışveriş yaparken yüzde 50'si mobil uygulamadan alışveriş yapmayı tercih edecek.

EN ÇOK ‘CEP’TEN HARCIYORUZ

Ankete katılanlar alışveriş için en çok akıllı telefonlarını kullandıklarını belirtirken, yüzde 25'i ise masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanmayı tercih ettiklerini söylüyor. Digital Turbine’ın kendi envanterinde gerçekleştirdiği araştırma; online alışverişin tüketicinin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 52’si iftardan önce alışveriş yapacağını söylerken, yüzde 40’ı iftardan sonra alışveriş yapacağını dile getiriyor. Alışveriş yapanların yüzde 73'ü Ramazan ayında yiyecek, yüzde 67’si kıyafet, yüzde 53’ü hediyelik eşya, yüzde 46’sı ise kozmetik ürünler almayı planlıyor.

İndirim ve kalite en önemli faktör

Digital Turbine’in çalışması bu dönemde reklamveren ve markaların tüketiciye nasıl ulaşacağına dair önemli ipuçlarını da içeriyor. Ankete katılan tüketicilerin yüzde 59’u mobil cihazlarını kullanırken gördükleri bir reklam üzerinden daha önce alışveriş yaptığını belirtirken, yüzde 67’si ürün ve ya hizmet kendileriyle ilgiliyse doğrudan bir mobil reklam üzerinden alışveriş yapma eğiliminde olduğu ifade ediyor. Tüketicilerin yüzde 51'I ise mobil reklam içeriğiyle etkileşime geçiyor. Tüketicilerin bir ürünü alırken en büyük motivasyonu yüzde 58 ile fiyat ve indirimler olurken, ürünün kalitesi satın alma kararına yüzde 57 oranında etki ediyor.

Mobil oyunlarla zaman geçiriliyor

Araştırmanın sektörel verileri incelendiğinde tüketicilerin yüzde 46'sı restoran ve marketlerin reklam ve tekliflerini görmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 38'i ise kozmetik ürünler açısından saç bakım ürünlerine daha fazla para harcamayı planlıyor. Her dönem, ne olursa olsun vakit geçirmemiz için en pratik yollardan biri olan mobil oyunlar, Ramazan döneminde de popülerliğini koruyor. Ramazan Dönemi Alışveriş Alışkanlıkları araştırmana katılanların yüzde 57'si Ramazan ayında mobil oyunlara daha fazla zaman ayıracağını ifade ediyor.