İETT Metrobüsler neden arızalanıyor? İstanbul'da toplu taşımanın bel kemiği metrobüsler, son dönemde sıkça arızalanmaya ve kazalara sebep olmaya başladı. İstanbulluların çok yoğun olarak kullandığı metrobüslerin neden arızalandığı merak konusu. Özellikle çalışma saatlerinde İstanbul'un trafik yükünü üzerine alan metrobüsler, arızalandığında vatandaşlar büyük zorluk çekiyor. İETT Metrobüslerinin neden arızalandığının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

İstanbul'da kaç tane metrobüs var?

İstanbullular, metrobüs hattının hayatlarına 2007 yılında girdiğinden beri bu ulaşım aracını yoğun bir şekilde kullanıyor. İstanbul'da hizmet veren 52 kilometre uzunluğunda ve 44 istasyona sahip olan Metrobüs sisteminde; doğu-batı aksında Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar Merkez - Üniversite Kampüsü ve Beylikdüzü Son durak kalkış/varışlı olarak günün 24 saati sefer yapan 6 hat bulunmaktadır. Bu hatlarda toplamda 684 metrobüs aracı hizmet veriyor.

Metrobüslerin yaşı ne kadar yeni?

Metrobüs filosunun yüzde 40 2020 yılından itibaren yenilendi. yaklaşık olarak 275 adet otobüs 2020 yılı ve üstü modellerde. Ancak geri kalan %60 metrobüsler 2020 altı modellerde.

İETT Metrobüsler neden arızalanıyor?

İETT Metrobüsler arızalanmasının en büyük etkeni, bu uzun hatta çalıştırılan araçların yaşı. Metrobülerin %60'ı eski modeller ve çok yıpranmış durumdalar. Her ne kadar bakımları yapılsada, hattın uzun olması ve yoğun yolcu sayısı, araçların çok yıpranmasına sebep oluyor.

İstanbullular tarafından yoğun olarak kullanılan bu araçlar, düzergahlarının uzunluğu ve araç kapasitesinin %60'nın eski model olması sebebiyle sık sık arızalanarak, yolcular için sıkıntılar çıkartıyor. Yolcular mecburen arızalanan araçlardan inmek zorunda kalıyor. Başka bir metrobüse aktarma yapmak için de bazen kilometrelerce yürümek kaçınılmaz oluyor.

En önemli güvenlik risklerinin başında ise arızalanan araçların kaza yapması geliyor. Metrobüs hattı, İstanbulluların hayatına 2007 tarihinde girdi. 16 yıldır hem İstanbul trafiğini rahatlatıyor hem de yolcuların daha hızlı ulaşımına imkan sağlıyor. Milyonlarca İstanbulluyu bir yerden başka bir yere ulaştırıyor. Bu kadar yolcunun taşındığı sistemde kaza olmaması mümkün değil. Bir taraftan sürücünün yaptığı hatalar, diğer taraftan araçların her geçen gün yıpranması. Bu arada bakımlarının yeterince yapılmadığı söyleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, öz kaynaklarıyla metrobüs araç filosunu gençleştirmeye çalışıyor. 2023 yılı içerisinde 92 yüksek yolcu kapasiteli eklenmesiyle son iki yıl içeresinde 252 araç, metrobüs hattına dahil edilmiş oluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İETT, günde 55 bin farklı otobüs seferi, 6.300 otobüsle metrobüs seferi gerçekleştiriyor. İstanbul'da yılda 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriliyor. Metrobüs hattımız ise bu konuda en dinamosu diyebiliriz. 684 metrobüs aracımız hizmet veriyor. 2023 yılında 92 adet yüksek yolcu kapasiteli yeni yerli ve güçlü metrobüsü daha İstanbul'a kazandıracağız. Böylece son iki yılda filoya yeni katılan metrobüs sayımız tam 252 olmuş olacak. Metrobüs filosunun yüzde 40’ını bizim bu dönemimizde yenilemiş olacağız. Metrobüs filo yaşı 2023’te 11’den 8’e inmiş olacak. Metrobüs hattından dış hatlara kaydıracağımız araçlar sayesinde ihtiyaç olan hatlarda da daha fazla otobüsle, daha fazla sefer yapma şansına erişeceğiz.” ifadelerini kullandı.